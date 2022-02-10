Оперативники затримали киянина, який через ревнощі завдав тяжких поранень дружині

Після скоєного зловмисник покинув місце злочину та мав намір переховуватися у знайомого. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про те, що з квартири на вулиці Клавдіївській госпіталізовано 40-річну місцеву мешканку з ножовими пораненнями. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції.

Як розповів слідчий Святошинського управління поліції Сергій Свінціцький, прибувши на місце правоохоронці провели першочергові слідчі дії та встановили, що до злочину причетний чоловік потерпілої:

«Ми з’ясували, що напередодні між подружжям відбулася сварка через ревнощі. Після того, як жінка повідомила, що має намір розлучитися з чоловіком, той схопив ніж та двічі вдарив ним потерпілу. Згідно довідки лікарів, жінка отримала два проникаючих поранення в гуди та спину. З квартири слідчі вилучили ніж, ймовірно зі слідами крові, який направили на експертизу».

У ході проведення оперативно-пошукових заходів працівники кримінальної поліції та патрульні поліцейські менше як за дві години встановили місцезнаходження зловмисника. Раніше не судимого 43-річного киянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України біля будинку друга, у якого він мав намір переховуватися.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури поліцейські готують фігуранту повідомлення про підозру у вчиненні тяжкого злочину та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва