Ограбили недра на ₴150 млн.: в Винницкой области будут судить экс-директора карьера

В суд передано обвинительное заключение в отношении директора карьера, который организовал незаконную добычу известняка на общую сумму в 150 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Винницкой области, информирует УНН.

«По данным следствия, экс-директор государственного предприятия «Мурафский карьер», в период времени с 02.06.2015 по 31.12.2018, вопреки требованиям ст. ст. 14, 15, 16, 17 Кодекса Украины о недрах, п. 22 Порядка предоставления специальных разрешений на пользование недрами, достоверно зная о том, что у указанного государственного предприятия специальное разрешение на пользование недрами остановлено, а в дальнейшем аннулировано, организовал, незаконную добычу флюсового известняка на территории Ждановского месторождения, находящегося в пользовании предприятия», — говорится в сообщении.

Прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего директора государственного предприятия «Мурафский карьер» за незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения (ч. 2 ст. 240 УК Украины).

В результате указанных действий, незаконно добыто полезных ископаемых общегосударственного значения — известняка флюсового в количестве 58 811 кубических метров, что составляет почти 105 тонн на сумму 150 млн грн.

В октябре 2020 года стало известно, что в Винницкой области экс-руководителю государственного предприятия сообщено о подозрении за незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения на сумму 150 млн грн.