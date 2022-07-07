У Харкові затримали групу тютюнових фальсифікаторів

Мешканці Харкова організували незаконний бізнес. Вони продавали цигарки власного виробництва під виглядом товару відомих брендів. Працівники внутрішньої безпеки НПУ та правоохоронці Харківщини припинили їхню незаконну діяльність.

Група осіб, серед яких — співробітник поліції, власноруч виготовляє та збуває тютюнові вироби – саме таку інформацію отримали оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Правоохоронці встановили, що до викритого факту причетний 45-річний чоловік, який разом зі своїми спільниками — двома мешканцями Харкова, вирішив заробити на оборудках із підакцизним товаром. Через Інтернет-магазин зловмисники збували підроблені тютюнові вироби власного виробництва, видаючи їх за продукцію відомих торгових марок.

Через постійні обстріли та перебої із поставками тютюнової продукції в Україну ділкам вдалося швидко збільшити клієнтську базу та потужності виробництва. У цехах, які зловмисники обладнали у нежитлових приміщеннях власних будинків, вони виготовляли, фасували та пакували товар. Підроблену продукцію продавали оптовими та роздрібними партіями.

За викритим фактом слідчі харківської поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Оперативники УДВБ НПУ спільно зі слідчими ГУНП в Харківській області провели у фігурантів санкціоновані обшуки. Під час заходів виявили та вилучили: 30 000 пачок цигарок, приладдя для виготовлення і пакування тютюнових виробів, 20 мішків табаку, майже 300 000 гривень та понад 5000 доларів США, автомобіль, ваги, мобільні телефони, чорнові записи.

Вартість вилученого товару за цінами «чорного ринку» складає понад 1 500 000 гривень.

Наразі під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури фігурантам готується оголошення про підозру. За скоєне вони понесуть кримінальну відповідальність.

Інформація про причетність працівників поліції до незаконної діяльності групи не знайшла свого підтвердження.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України