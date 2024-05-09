Штрафи для пішоходів. Скільки доведеться заплатити за перехід дороги у не дозволеному місці
Учасниками дорожнього руху є не лише водії, а й пішоходи. Тож, за порушення ПДР і на них можуть накладатися штрафи.
Про те, хто та за що в Україні може оштрафувати пішоходів у коментарі РБК-Україна розповів юрист Клим Братківський.
Разом з тим, якщо перелічені вище дії спричинили створення аварійної обстановки, пішохода можуть оштрафувати на 850 гривень або відправити його на громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. Однак таке покарання буде обирати вже не поліцейський, а суд. Крім того, він має ще сплатити в дохід держави судовий збір в розмірі 605,60 гривен (в 2024 році).
“Поліцейські без рішення суду мають право скласти на порушника постанову про накладення штрафу. Порушник може на місці сплатити штраф або протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення йому постанови. Якщо він не сплатить штраф у визначений термін, тоді постанова буде направлена до державної виконавчої служби за місцем його проживання (перебування) або роботи. У цьому випадку штраф вже буде стягуватися в подвійному розмірі”, – розповів Братківський.