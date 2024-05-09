Штрафи для пішоходів. Скільки доведеться заплатити за перехід дороги у не дозволеному місці

Учасниками дорожнього руху є не лише водії, а й пішоходи. Тож, за порушення ПДР і на них можуть накладатися штрафи.

Про те, хто та за що в Україні може оштрафувати пішоходів у коментарі РБК-Україна розповів юрист Клим Братківський.

Як пояснив юрист, cтаття 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) передбачає відповідальність пішоходів, які ігнорують вимоги сигналів регулювання дорожнього руху, переходять проїзну частину у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, не виконують інші правила дорожнього руху. За такі проступки передбачений штраф у розмірі 255 гривень, а якщо порушник буде перебувати у стані сп’яніння, тоді штраф зросте до 680 гривень.