У Вараші водій збив жінку з дитиною у візку: місячне немовля загинуло (фото)

Вирішується питання про затримання кермувальника у порядку статті 208 КПК України.

Попередньо встановлено, що сьогодні, 21 січня, близько 16:45 на вулиці Парковій водій автомобіля «Dacia», 49-річний житель Вараша, допустив наїзд на 32-річну місцеву жительку, яка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході із дитячою коляскою. Від удару немовля випало із візка.

Дитину госпіталізували до реанімації. Втім, життя хлопчика, якому виповнився лише місяць, врятувати медикам не вдалося: орієнтовно через годину він помер.

Жінка попередньо не травмувалась, однак її іще обстежують медики.

Водій легковика відповідно до обстеження був тверезий. Він пояснив, що відволікся на телефонний дзвінок.

Слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Відділ комунікації поліції Рівненської області