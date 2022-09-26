Брав 7 % від вартості поштового відправлення – повідомлено про підозру інспектору митного посту «Укрпошта»

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру державному інспектору митного посту «Укрпошта» Київської митниці за фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець налагодив схему згідно якої пропонував свої «послуги», у вигляді безперешкодного здійснення митного оформлення товарів та проведення інших митних процедур за винагороду в розмірі 7 відсотків від вартості поштового відправлення.

Таким чином, починаючи з липня 2022 року слідством задокументовано 3 факти отримання посадовцем неправомірної вигоди на загальну суму понад 60 000 гривень за не створення штучних перешкод при митному оформленні міжнародних поштових відправлень, заниження обов’язкових митних платежів та пришвидшення процедур митних формальностей.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Викрито протиправну діяльність прокурорами за оперативного супроводження ГВ «Д» УЗНД СБ України у місті Києві та Київській області.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Києві

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура