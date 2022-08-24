На Хмельниччині викрили волонтера, який наживався на гуманітарній допомозі для фронту

Голова правління однієї із громадських організацій області продавав транспортні засоби і військове спорядження, яке ввозилось в Україну як гуманітарна допомога.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу УСБУ та процесуального керівництва прокуратури викрили голову однієї із громадських організацій області, який з метою отримання прибутку продавав гуманітарну допомогу.

ГО займалась ввезенням на територію України як гуманітарної допомоги транспортних засобів та військового спорядження для ЗСУ, а також ліків, продуктів харчування, засобів гігієни тощо. Проте далеко не все із вищеперерахованого йшло тим, хто його потребував.

Вчора, 23 серпня, правоохоронці задокументували факт продажу волонтером автомобіля «Кіа Спортейдж», а також 20 військових касок західного зразка. За це чоловік отримав більш як пів мільйона гривень. Ще один легковик, ввезений за цією схемою, вилучили в ході санкціонованих обшуків.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене під час воєнного стану) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 7 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області