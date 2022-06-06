На Львівщині затримали підозрюваного у вбивстві

Як встановили правоохоронці, затриманий вдарив загиблого кухонним ножем у шию під час побутового конфлікту, спричинивши смертельні поранення.

Повідомлення про тіло 74-річного мешканця міста Мостиська Яворівського району, виявлене в його будинку, надійшло у поліцію 4 червня. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділення поліції №1 Яворівського районного відділу поліції. На тілі загиблого правоохоронці виявили сліди насильницької смерті, а саме – ножове поранення в ділянці шиї. Як в подальшому встановили медики, саме вони стали причиною смерті чоловіка.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб територіального підрозділу поліції. Як встановили правоохоронці, до вбивства причетний 38-річний мешканець одного з сіл району. Проведеними заходами поліцейські того ж дня виявили місцеперебування та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Встановлено, що ввечері 2 червня між чоловіками виник побутовий конфлікт, під час якого молодший кухонним ножем завдав удару в шию старшому, спричинивши смертельні поранення.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області