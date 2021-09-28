Правоохоронці вручили підозри у збуті наркотиків чотирьом киянам

Наркоугруповання займалося виготовленням і розповсюдженням психотропних речовин на території столиці та Київщини. Серед учасників кримінальної групи – колишній співробітник однієї з правоохоронних структур. За незаконні оборудки з наркотиками фігурантам може загрожувати позбавлення на строк до 12 років.

Оперативники внутрішньої безпеки НПУ та СБУ встановили інформацію про діяльність злочинної групи, причетної до незаконного обігу наркотиків. За цим фактом слідчим управлінням ГУНП у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили учасників викритого наркоугруповання – мешканці столиці, двоє чоловіків та троє жінок, серед яких 46-річний колишній правоохоронець. Зловмисники обладнали кілька приміщень під лабораторії для виготовлення амфетаміну, підшукували прекурсори для нього та збували готову продукцію наркозалежним шляхом використання каналів соціальних мереж.

Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури працівники поліції та СБУ провели 47 санкціонованих обшуків у фігурантів групи. Виявлено і вилучено амфетамін, пігулки «Екстазі», прекурсори та обладнання для виготовлення наркотиків, зброю та гроші з явними ознаками підробки. Речові докази відправлено на проведення експертизи.

Слідчі поліції інкримінують чотирьом учасникам угруповання незаконне виробництво та збут наркотиків, зокрема – у складі організованої групи. Тривають подальші слідчі дії з метою притягнення до відповідальності їхніх спільників. Також перевіряється інформація на можливу причетність до діяльності зловмисників діючих співробітників правоохоронних органів.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України