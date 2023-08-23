Колаборант збирав паспортні дані мешканців Куп’янського району і передавав їх окупантам

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 54-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, мешканець с. Андріївка Куп’янського району під час окупації населеного пункту добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. Чоловік погодився на пропозицію представників держави-агресорки та обійняв посаду «в. о. помічника начальника управління (сільський) Великобурлуцького територіального управління Тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району».

Колаборант виконував рішення керівництва окупаційної адміністрації і проводив прийом громадян. Крім того, він збирав паспортні дані місцевих мешканців — у подальшому представники держави-агресорки планували використати ці відомості для організації так званого «референдуму» щодо приєднання територій району до складу рф.

Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури