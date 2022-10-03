На Київщині відчим намагався вбити свого 12-річного пасинка

У селі Червоне, що на Білоцерківщини, 39-річний відчим намагався вбити свого 12-річного пасинка. Про це до поліції повідомила сусідка родини.

Поліцейські встановили, що чоловік, будучи в стані алкогольного сп’яніння, бив хлопчика руками по голові та тулубу, потім вдарив головою в ніс дитини, після чого почав душити комп’ютерним кабелем.

«Лікарі виявили у хлопчика струс мозку, забій носа та тілесні ушкодження шиї, внаслідок асфіксії. За замах на умисне вбивство зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі» – повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Правоохоронці доправили зловмисника до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за фактом незакінченого замаху на умисне вбивство малолітнього [ч.3 ст.15, п.2 ч.2 ст.115 ККУ] повідомили фігуранту про підозру.

Поліція Київської області