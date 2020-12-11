У Києві повідомлено про підозру раніше судимому чоловіку, який обікрав пенсіонера

Скориставшись неуважністю киянина, зловмисник витягнув у нього із кишені мобільний телефон та втік. Протягом кількох хвилин його розшукали оперативники, а слідчі розпочали досудове розслідування. За скоєне фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі.

До столичної поліції звернувся 72–річний місцевий мешканець та повідомив, що на Повітрофлотському проспекті невідомий витягнув у нього з кишені мобільний телефон. За вказаною адресою негайно виїхали група швидкого реагування та слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції для встановлення обставин події.

Поспілкувавшись із потерпілим, працівники поліції з’ясували, що під час того, як пенсіонер купував продукти харчування, його штовхнув незнайомець та непомітно витягнув із кишені мобільний пристрій.

Під час відпрацювання прилеглої території співробітники оперативно-пошукового сектору Солом’янського управління поліції помітили чоловіка, який вже неодноразово потрапляв у поле зору поліцейських за вчинення правопорушень та нещодавно перебував під адміністративним наглядом за вчинення аналогічного злочину. Поліцейські зупинили його для перевірки та у ході поверхневого огляду виявили викрадений ґаджет заявника.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З’ясувалось, що правопорушник — мешканець столиці, 1980 року народження, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок та злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів.

Слідчим Солом’янського управління поліції повідомлено фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва