У Києві затримали п’ятьох торговців зброєю, вибухівкою та наркотиками

За місцями мешкання фігурантів правоохоронці вилучили 6 пістолетів різних маркувань, рушницю, кустарно виготовлений предмет для відстрілу бойових патронів, два корпуси гранати РГО, два запали для гранат, один кілограм амфетаміну, канабіс та майже 300 набоїв різного калібру. Слідчі розпочали два кримінальних провадження.

Під час реалізації оперативної інформації та після проведення оперативних закупок працівники карного розшуку за силової підтримки спецпризначенців полку № 1 та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва затримали п’ятьох осіб за збут зброї, вибухівки та наркотичних речовин.

«За результатами кропіткої оперативної роботи співробітники карного розшуку викрили злочинну групу, яка займалась збутом вогнепальної зброї та наркотиків. Ми провели чотири санкціонованих та два невідкладних обшуки за місцями мешкання фігурантів, а також в їх особистому транспорті. У ході проведення слідчих дій ми вилучили 6 пістолетів різних маркувань, рушницю, кустарно виготовлений предмет для відстрілу бойових патронів, два корпуси гранати РГО, два запали для гранат марки УДЗ, близько 1 кілограму амфетаміну, канабіс та майже 300 патронів різного калібру. Фігурантів, 1970, 1985, 1984 та двох 1989 років народження, затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – повідомив начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов.

За даними фактами слідчі розслідують два кримінальних провадження: за ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та ч. 2 ст. 307 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманим про підозру у скоєнні злочинів. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва