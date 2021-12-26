Керівника санаторію на Рівненщині знайшли вбитим у лісі під Києвом

Цьогоріч Ярославу Сивому виповнилося 50 років.

Сьогодні, 26 грудня, у лісі на Обухівській трасі недалеко від Києва, знайшли тіло голови управління санаторію “Червона Калина” Ярослава Сивого.

Про це повідомляє radiotrek.rv.ua.

У поліції розповідають, що 20 грудня Ярослав Сивий поїхав у Київ та через кілька годин перестав виходити на зв’язок з рідними. Незадовго з його карток почали зникати гроші.

Інформацію про вбивство підтвердив і брат загиблого – Руслан Сивий.

“Нелюди вбили мого брата Ярослава. Самого доброго брата у світі”, – написав у Facebook чоловік.

Наразі поліція встановлює обставини вбивства. // Діло