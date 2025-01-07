У Чернівцях через водія евакуатора постраждали восьмеро людей

Прокурори Чернівецької окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно водія евакуатора за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 КК України).

За даними слідства, у липні минулого року 62-річний водій евакуатора «Mercedes-Benz» порушив правила безпеки дорожнього руху на перехресті вулиць Коломийська – Галицький шлях у Чернівцях, допустивши зіткнення з автомобілем «Volkswagen Transporter».

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження середньої тяжкості отримали водій та семеро пасажирів мікроавтобуса, серед них 12-річна дитина.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура