Столичні оперативники затримали іноземця за викрадення телефонного кабелю

Відрізавши 58 метрів кабелю, чоловік завдав матеріальних збитків підприємству на суму більше 11 тисяч гривень. Наразі триває досудове розслідування, у рамках якого перевіряється причетність його до вчинення аналогічних правопорушень. За скоєне фігуранту загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва надійшов виклик по спецлінії 102 від представників телекомунікаційної організації про викрадення кабелю зв’язку на проспекті Голосіївському. На адресу черговий направив слідчо-оперативну групу територіального підрозділу.

За словами начальника відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції В’ячеслава Малька, оперативники відразу розпочали відпрацювання прилеглої до місця події території:

«Отримавши оперативну інформацію, нам вдалося встановити обставини вчинення крадіжки та особу зловмисника. Чоловік відчинив каналізаційний люк телефонного колодязю, проник туди та відрізав кабель. Це — неодноразово судимий іноземець, 1986 року народження. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення бійок і навіть вбивства. Слідчі затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Під час затримання поліцейські виявили та вилучили у чоловіка ножівку, викрутки та інші предмети, які можуть бути знаряддями такого виду злочину. Вилучене відправлено на проведення відповідних експертиз.

«Трасологічна експертиза вже підтвердила, що саме вилученою у зловмисника ножівкою відрізався викрадений телефонний кабель», — повідомив майор поліції В’ячеслав Малько.

Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Іноземцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років. У рамках досудового розслідування перевіряється причетність фігуранта до вчинення аналогічних злочинів, скоєних та території столиці.

Відділ комунікації поліції Києва