У Дніпрі судитимуть хабарника з ритуальної служби

За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра скеровано до суду обвинувальний акт відносно заступника начальника однієї з виробничих дільниць комунального підприємства «Міська ритуальна служба» Дніпровської міськради за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідством встановлено, що співробітники ритуальної служби організували злочинну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди за поховання, користуючись емоційним станом громадян, які до них зверталися.

Начальник дільниці одного з кладовищ міста Дніпра і двоє його підлеглих, всупереч рішенню Дніпровської міської ради про встановлення вартості ритуальних послуг, повідомляли громадянам, що за надання місця для поховання та викопування могили вони повинні сплатити від 6 до 10 тисяч гривень. У потерпілих складалося хибне враження про неможливість захоронення близької людини без надання грошей і вони змушені були погоджуватись.

При цьому за надання послуг з поховання однієї особи комунальне підприємство фактично отримувало 1436 грн.

Протягом квітня-травня 2021 року правоохоронними органами задокументовано 15 фактів отримання неправомірної вимоги службовими особами КП «Міська ритуальна служба» Дніпровської міської ради на загальну суму понад 100 тис грн.

На теперішній час двох інших співучасників оголошено у розшук.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури