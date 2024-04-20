Під час нічного нападу загинув поліцейський — 20-річний Максим Зарецький

Національна поліція України схиляє голови у жалобі за загибеллю колеги.

Нагадаємо, сьогодні, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув рядовий поліції інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 (Бершадь) Гайсинського райуправління Максим Зарецький, а його напарник був поранений.

Максиму було 20 років. З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора роки віддано служив у секторі реагування патрульної поліції.

Без єдиного сина залишились батьки чоловіка. Він був патріотом, надійним товаришем, сумлінним та відданим справі правоохоронцем.

Колектив Національної поліції висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого поліцейського.

Назавжди у небеснім строю…

Національна поліція України