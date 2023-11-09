На Київщині виявили юних покидьків, які розгромили вагон поїзда

Учні 8 класу розгромили вагон поїзда Яготин–Київ у Київській області. Поліція оперативно встановила їхні особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Укрзалізницю” у Facebook .

За даними компанії, інцидент стався 28 жовтня близько 22 години на перегоні Бориспіль – Баришівка.

“Невідомі пошкодили вікно та три сидіння у вагоні електропоїзда №6922 Яготин – Київ”, – уточнюють в УЗ.

Пізніше у мережі з’явилося відео злочину, на якому були невстановлені особи. Згодом їх встановили співробітники Бориспільського відділу поліції.

“Ними виявилися підлітки 2008-2009 років народження. Дітей разом з батьками та викладачами запрошено для складання матеріалу”, – додали в компанії.