У Львові лікаря-психіатра судитимуть за вимагання хабаря від військовослужбовця

За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури міста Львова скеровано до суду обвинувальний акт стосовно лікаря-психіатра медичної установи Львова за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 354 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у медичному закладі, обвинувачена вимагала та одержала від свого пацієнта – діючого військовослужбовця Збройних Сил України 200 доларів США хабаря за видачу медичної довідки, а саме виписного епікризу.

Досудове розслідування здійснювалося прокуратурою спільно з слідчими Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури