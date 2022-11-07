На Черкащині за вбивство дружини судитимуть поліцейського

Черкаською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, який обвинувачується у вбивстві власної дружини, а також у незаконному зберіганні зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства під час суперечки між чоловіком та його дружиною сталася бійка, обвинувачений обома руками накинув на шию жінки петлю та не менше чотирьох разів її потягнув на себе, в результаті чого задушив її.

Окрім того, обвинувачений, будучи обізнаним про те, що придбання та зберігання боєприпасів здійснюється виключно за наявності передбаченого законом дозволу, незаконно придбав та зберігав у власному автомобілі боєприпаси до нарізної вогнепальної зброї.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювалося слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Довідково: санкція ч. 1 ст. 115 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років, санкція ч. 1 ст. 263 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури