Поліція Закарпаття вилучила у чоловіка арсенал зброї та вибухівки (фото)

Співробітники відділення поліції №1 у м. Іршава викрили чоловіка, який зберігав вдома гранати, детонатори, снаряди, вибухові речовини та набої. Правоохоронці затримали порушника, за даним фактом відкрито кримінальне провадження

Співробітники відділення поліції №1 у м. Іршава отримали інформацію, що у приїжджого на Закарпаття 46-річного чоловіка в будинку, де він проживає, зберігаються заборонені речовини. Зібравши достатньо речових доказів та отримавши ухвалу суду, вчора, 26 червня, слідчо-оперативна група провела обшук у помешканні підозрюваного.

Працівники поліції виявили та вилучили вибухівку, гранати, запали до гранат, детонатори, артилерійські снаряди, гранатометні постріли, саморобні кумулятивні боєприпаси, снаряди та патрони. Усю виявлену зброю вилучено та направлено на експертизу.

Наразі поліція Іршави встановлює походження цієї зброї та спосіб її доставлення на територію нашої області. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. ст. 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області