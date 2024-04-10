Как русские «герои сво», вернувшись с войны, совершают убийства, изнасилования и издевательства над детьми

В петербургском аэропорту Пулково 8 апреля полицейские задержали военнослужащего Дмитрия Торопова. Он угрожал взорвать аэровокзал гранатой. Позже выяснилось, что боеприпасов у него при себе не было. Торопов возвращался домой во Владивосток на побывку с войны в Украине.

Только за 2024 год российские «ветераны СВО» уже совершили минимум 10 преступлений по возвращении с войны. Издание «Вот Так» рассказывает, как российские захватчики убивают, избивают и насилуют теперь уже своих сограждан.

Убийства

В конце марта в Санкт-Петербурге вернувшийся с войны в Украине бывший заключенный Алексей Исаков убил человека в ресторане «Чабрец». По информации «Фонтанки», он застрелил делового партнера, который, по его мнению, был должен ему 7 млн рублей.

Издание также опубликовало видеозапись убийства. Во время ужина Исаков достал пистолет и выстрелил в своего партнера. Мужчина выскочил из-за стола и упал. Экс-военный добил его несколькими выстрелами, вернулся за стол и продолжил есть.

Видео: «Фонтанка»

Исаков не пытался скрыться с места преступления, его задержали прибывшие в ресторан полицейские. На него возбудили уголовное дело и арестовали. Ранее он уже отбывал срок за несколько краж.

В Челябинске 24 февраля, в годовщину российского полномасштабного вторжения, вернувшийся с войны Никита Сидоров задушил свою бывшую жену Наталью. По информации издания 74.ru, мужчина двое суток праздновал День защитника Отечества, распивая алкоголь. В ночь с 24 на 25 февраля он вышел на улицу, а когда вернулся, экс-супруга Сидорова, гостившая у мужчины, отказалась пустить его в квартиру.

Она закрылась и позвонила в полицию, сообщив, что Сидоров собирается ее убить. Мужчина в этот момент забрался в квартиру через балкон. Соседи слышали, как Наталья кричала «Помогите!»

Прибывшие на место силовики стучались в дверь, но им никто не открывал. К моменту как дверь решили вскрыть, женщина уже была мертва.

Сидорова задержали и отправили в СИЗО по делу об убийстве. По словам соседей, он и раньше часто выпивал и избивал жену, но полиция никак не вмешивалась. МВД проводит проверку в отношении своих сотрудников, которые не успели спасти бывшую жену ветерана.

Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото. Фото: Sergei Bobylev/TASS/Forum

День защитника Отечества убийством в Якутии отметил и бывший заключенный Виктор Саввинов, вернувшийся с войны. Ранее его судили по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, краже, угрозе убийством, разбое и покушении на грабеж. На фронт он отправился из колонии, где должен был сидеть 11 лет.

После помилования Владимиром Путиным он вернулся в родное село Кутана. Но отец не захотел пускать его в дом. Тогда он пошел к своей пожилой родственнице Валентине Фёдоровой и «на почве старых обид», как считают следователи, ударил ее топором по голове.

«Он вломился в дом моей мамы. У нее на животе и ребрах были гематомы, руки все в крови — значит, она пыталась защищаться», — рассказала дочь погибшей.

В этот же день Саввинов выпивал с 34-летним знакомым — у них возник конфликт, Саввинов ударил собутыльника металлическим ломом по голове. Мужчина скончался. Сейчас Саввинов находится в СИЗО по делу о двойном убийстве.

В конце февраля ветераны СВО убили человека и в Кировской области. Сотрудники ДПС региона остановили машину, в которой ехали два участника войны в Украине Алексей и Игорь. Полицейские осмотрели автомобиль и обнаружили в багажнике труп.

По информации Baza, это был 44-летний Роман Шишкин. Мужчины вместе служили в Украине, однако Шишкин дезертировал с фронта и отправился домой.

Военные приехали за ним в Кировскую область, чтобы задержать и вернуть, однако Шишкин отказался. Его избили, раздели догола и посадили в подвал, где он умер от переохлаждения. Ветераны попытались спрятать тело в лесу, но были задержаны и арестованы.

Издевательство над детьми

В феврале «Вот Так» рассказывал историю 29-летнего участника вторжения в Украину Ильи Кулинича из города Шахты Ростовской области. Он вернулся с фронта, где потерял ногу, женился и почти сразу избил свою годовалую падчерицу. Издевательства он заснял на видео.

11 февраля, через два дня после свадьбы, в пабликах города Шахты появилось видео, на котором на кухне около газовой плиты, стоит девочка. На вид ей около полутора лет. Ее снимает на видео Илья Кулинич. Он говорит: «Вот видишь, мать тебя не забрала». Неожиданно он хватает девочку рукой и бросает ее на пол — слышен звук падающего тела.

Кулинич снова говорит: «Вот видишь, ты упала». Ударившись, ребенок плачет. «Че такое?» — спрашивает Кулинич. «Видишь, я над тобой издеваюсь. Я мразь», — продолжает мужчина.

На этом запись обрывается. Продолжились ли издевательства дальше — неизвестно.

Илья Кулинич и его сестра. Фото: Одноклассники

Мать ребенка получила административный штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В отношении Кулинича также составили административный протокол по статье о нанесении побоев.

Это не первый случай издательств ветеранов войны в Украине над ребенком. В марте жительница Новосибирска Виктория рассказала, что ее 10-летнего сына избил участник войны в Украине Данил Шарган, который руководит военно-спортивным центром «Альфа».

Под его надзором воспитанники центра отправились в полевой выход. 10-летний сын Виктории вернулся из поездки с разбитой головой, синяками и кровоподтеками на глазах.

Коллаж: «Новосибирск онлайн»

По словам ребенка, в течение всего похода Шарган бил его палкой по голове при всей группе за невыполнение приказов. Ветеран в разговоре с журналистами NGS.ru заявил, что мальчик получил травмы, когда уронил бревно.

Виктория написала заявление в полицию. Действия Шаргана проверяет прокуратура.

Изнасилования

Участники войны в Украине не только избивают детей, но и насилуют их. В Кургане 22 марта, по информации Astra, за сексуализированное насилие над девятилетней девочкой задержали Андрея Фролова, вернувшегося с фронта. Ранее он был неоднократно судим за изнасилование, убийство, угон авто, оскорбление представителя власти и вождение в пьяном виде. Сейчас Фролов арестован.

В Курганская области 11 марта задержали и арестовали еще одного участника войны в Украине Ивана Калинина. Он также изнасиловал семилетнюю девочку. Мужчина ранее был дважды судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, за грабеж и разбой.

Николай Нечаев в российской военной форме. Фото: соцсети

В конце февраля в Перми задержали бывшего заключенного и ветерана войны в Украине Николая Нечаева. Его подозревают в изнасиловании 14-летней школьницы. Ранее Нечаев был судим за грабеж, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Арестован ли он сейчас — неизвестно.

Ветераны насилуют не только детей и подростков. В Кирове 3 марта арестовали наемника ЧВК «Вагнер» Дмитрия Ефимова. Как сообщает Baza, ночью 24 февраля, в годовщину российского вторжения, Ефимов насильно посадил в чужую припаркованную машину 22-летнюю жительницу Кирова, после чего изнасиловал женщину. Затем Ефимов, чтобы замести следы, сжег автомобиль. Ранее он уже был осужден за такое же преступление, а в 2019 году получил еще и срок за убийство.

Это лишь малая часть преступлений, совершенных ветеранами. Как убедился «Вот Так», изучив СМИ, их счет за более чем два года войны идет на сотни. Чтобы не множить панику в российском обществе, Администрация президента даже разослала указания подконтрольным медиа не писать о преступлениях участников войны в Украине.

Автор: Александр Скрыльников

Источник: «Вот Так»