«Матросовы», «гастелло» и прочие «накрыватели гранат». Как роспропаганда массово выдумывает подвиги рашистов

Как только ситуация на украинском фронте начинает ухудшаться, в прокремлевских СМИ и пабликах тут же появляются «герои, которые ценой собственной жизни спасают сослуживцев». В каждом российском регионе есть свои «матросовы», «гастелло» и прочие «накрыватели гранат», о чем губернаторы наперебой хвастаются Путину. При этом в большинстве случаев проверить достоверность информации практически невозможно — очевидцев, как правило, не найти, разве что статистически невероятная доля таких героических поступков заставляет сомневаться в подлинности историй.

В издании The Insider изучили несколько эпизодов с «накрытыми гранатами», которые активно раскручивала российская госпропаганда, и, действительно, реальность оказалась куда мрачнее описанного в СМИ.

«Накрыл своим телом гранату»

12 июля 2022 года Владимир Путин посмертно присвоил звание героя России старшему лейтенанту Псковской бригады ГРУ Максиму Серафимову. В Уфе его именем назвали школу, где он учился, и установили стелу в парке. Как писали провластные СМИ, «27 февраля 2022 года штурмовой отряд ГРУ, которым командовал Серафимов, занял круговую оборону в школе № 134 в Харькове. Действуя мужественно и решительно, уничтожил 30 противников и один бронетранспортер. Во время штурма одна из гранат упала рядом с офицером, и он не раздумывая накрыл ее своим телом» (1223 ссылки в СМИ).

Между тем даже Z-блогеры и военкоры называли этот бой «позором» и «черным днем спецназа ГРУ» и требовали отдать под суд генералов, отправивших своих подчиненных на верную смерть.

Если отбросить пропагандистскую шелуху, картина боя кардинально отличается от официальной версии. Во-первых, штурмовой группой командовал вовсе не Серафимов, а капитан Александр Жихарев, тоже награжденный впоследствии звездой Героя. Про Жихарева пишут, что еще в начале боя он приказал подчиненным держаться до конца, а сам с двумя бойцами попытался прорваться из школы, но был убит.

Спецназовцам было приказано войти в Харьков и объединиться с пророссийски настроенными отрядами местных жителей. Затем, согласно боевой задаче, нужно было захватить здание городского управления СБУ и повесить российский флаг. Однако никаких пророссийских ополченцев они не встретили и стали вслепую блуждать по городу. Вскоре подтянулись бойцы 92-й бригады ВСУ, полицейский спецназ «Корд», отряд «Омега» с территориальной обороной, которые блокировали штурмовую группу. Бросив «Тигры» и половину боекомплекта, бойцы укрылись в школе № 134. Сразу же в плен попал водитель второго бронетранспортера, не успевший забежать в школу, и передал украинцам все расклады по численности группы и боевой задаче. Почти 10 часов отряд ждал подкрепления, но на помощь никто не пришел. Украинские военные по захваченной у спецназовцев рации трижды предлагали им сложить оружие, но те отказались.

Подбитые «Тигры» спецназа ГРУ

В конце концов украинский танк прямой наводкой расстрелял грушников, а школа загорелась. Те, кто пытался выбраться из горящей школы, попали под прицельный огонь украинцев. Помимо Жихарева и Серафимова, были убиты еще 18 бойцов, а пятерых отловили местные жители. Пленный сержант Максим Веретехин сообщил на допросе: «Нам говорили, что будет, как в Крыму». Долгое время Серафимова считали пропавшим без вести, о его смерти родители узнали только спустя четыре месяца. При этом осталось неизвестным, когда его тело передали российской стороне и где останки остальных спецназовцев. В июле 2022 года корреспондент «Радио свобода» опубликовал репортаж с похорон радиста Степана Журавлева, убитого в школе. На траурном митинге присутствовал представитель Псковской бригады полковник Александр Антонов, но он всё больше говорил об убитом радисте, капитане Жихареве, а Серафимова даже не упоминал.

Похороны Максима Серафимова

The Insider связался с бойцом из Псковской бригады ГРУ (в/ч 64044), где служил Серафимов: «Я не знаю, кто рассказал о накрытой гранате, сначала этого не было. Там в школе почти всех положили, и кто мог про это знать? Первые дни был полный бардак, и говорили, что с командиров, пославших мужиков на убой, снимут погоны. Говорили, что Буш <командир в/ч 64044 Константин Бушуев — The Insider> избил войскового генерала, командующего входом в Харьков. Но потом всё затихло. Честно говоря, мы даже не знаем, кого привезли хоронить в цинке». Потери украинцев составили не 30 человек, как сообщали пропагандисты, а пятеро раненых и один погибший — сержант Вадим Андриевский. Также был подбит БМП «Буцефал». Зато хорошо известно, что историю с гранатой Серафимова вовсю раскручивал вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов, отвечавший за идеологию и информационную поддержку «СВО». Отношение к Бадранову в республике весьма неоднозначное. Летом прошлого года он записался добровольцем в Украину, но журналисты не раз замечали его в городской администрации. После разразившегося скандала Бадранов всё-таки уехал в Украину и сейчас служит замполитом в штабе батальона им. Шаймуратова. В окопах Бадранов почти не бывает, однако постоянно ретранслирует землякам фейковые сводки с фронта: «На передовой бойцы слышат со стороны украинцев английскую, польскую, французскую речь — и это не просто наемники». В ноябре прошлого года в Башкирию пришло трагическое известие: «Бадранов погиб смертью героя». В соцсетях появились некрологи. В Уфе начали готовиться к пышным похоронам замполита, однако вскоре он обнаружился — живой и здоровый. Кто автор фейка о его смерти, так и осталось неизвестным.

Азат Бадранов Замполит Бадранов — живой и здоровый (слева)

Рэпер-накрыватель и байдарочник История другого «накрывателя гранаты» — вагнеровца Алексея Волкова (позывной «Волк») из полка «Шторм-Z» — тоже вызывает большие сомнения (876 ссылок). Как сообщали пропагандисты, истекающего кровью «Волка» обнаружил некий боец Владимир. Пока его перевязывали, Волков сообщил, что после тяжелого боя помогал выносить раненых, но осколками ему посекло ноги. А потом украинский дрон сбросил гранату, и он не мешкая накрыл ее своим телом, поскольку единственный был в бронежилете. А дальше еще интересней. Сослуживцы посчитали его мертвым и оставили в поле. 11 часов Волк пролежал без помощи, а когда его обнаружили, начал читать патриотический рэп: «Мы поднимаем свое знамя всё выше и выше. Чтобы видеть нашу победу, не нужно подниматься на крышу». При этом на лице рэпера нет характерных ран от взрыва гранаты, и даже борода не опалилась. Видео быстро разлетелось по сети, больше всех усердствовала «Комсомольская правда», описывая подвиг героя. Но, судя по всему, в Минобороны ролик посчитали чересчур постановочным, и рэпера оставили без награды. И даже повторное видео, где заметно пополневший «Волк» отжимается 35 раз, не помогло. Кстати, бойцы «Шторм-Z», где служил «Волк», не раз жаловались на некомпетентность командиров и нехватку боеприпасов.

Алексей Волков

Вызывает вопросы и еще один случай с «накрытой гранатой». В январе 2023 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв вручил орден Мужества жителю Подольска Дмитрию, ушедшему на войну добровольцем: «Накрыл собой гранату, чтобы спасти сослуживцев от смерти. В результате мужчина лишился руки, однако выжил и защитил товарищей». Дмитрий служил в ЧВК «Конвой», которую финансирует глава Крыма Сергей Аксёнов. Сам же кавалер заявил журналистам: «Я не хочу на эту тему разговаривать. Что сделано, то сделано», — и за него всё больше говорила супруга. На других ресурсах он признался: «Я сделал это машинально». В соцсетях тут же развернулась дискуссия: «Он рукой накрыл гранату? И почему пресс-служба губернатора скрыла полные данные героя?» (комментарии оперативно убрали). Как выяснилось, «барсовца» зовут Дмитрий Голубев, до войны он работал слесарем, а свои отпуска проводил на байдарках в Карелии. The Insider отправил Голубеву вопросы, однако на момент публикации он не ответил.

Дмитрий Голубев во время награждения Сертификат Голубева

Богатые традиции выдумок: Донбасс и Чечня Липовых героев вовсю плодили еще в «ДНР-ЛНР». В июле 2014 года ныне арестованный экс-глава МВД «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) написал в своих фронтовых сводках: «Вчера был бой под Изварино, в нем принимали участие друзья-краснодонцы. Одного ранило в ногу, а его друг Александр Скрябин погиб как герой, бросившись со связкой гранат под танк» (329 ссылок). Однако, как выяснили журналисты, Скрябин скончался от рака в 2011 году, а фото, якобы сделанное на его похоронах, удивительным образом совпадает с траурной процессией на похоронах шахтера, погибшего при аварии на шахте «Суходольская-Восточная» в 2011 году. Вымышленные истории с проявленным героизмом также активно раскручивались Минобороны еще во время чеченских войн. К примеру, 16 июня 2023 года в селе Куратово Сысольского района Республики Коми на фасаде школы открыли мемориальную табличку памяти танкиста из в/ч 13766 21-летнего Александра Тутринова, погибшего в Украине. Рядом обновили табличку его отца Семёна Тутринова, убитого в 2002 году в Чечне. Сын родился незадолго до гибели отца и никогда его не видел. На церемонии собрались сельские жители и выступил глава района Александр Попов: «Наши ребята погибли, сражаясь за нас с вами, за наших детей. Они совершили подвиг во имя самого святого — защиты Отечества. Патриоты, герои и настоящие мужчины встали на защиту своего народа, своей страны, своего дома. Бились так же, как и наши деды. И в этой борьбе за свободу и независимость Родины отдали самое дорогое — свою жизнь».

Открытие мемориальных табличек Тутриновым

Тутринов-младший очень гордился своим погибшим отцом и поклялся отомстить «врагам России». Со школьного возраста ему говорили, что «отец накрыл своим телом рядом сидящего боевого товарища после подрыва боевиками его БМП» (836 ссылок). Между тем есть очевидец гибели Тутринова в Чечне. Вот что пишет в своих воспоминаниях поэт-песенник Максим Уляшев, находившийся в той колонне: «БМП и две машины ехали впереди колонны, мы ехали в ЗИЛе, где-то второй машиной. И вдруг взрыв, потом второй. Колонна остановилась, и мы повылезали из машины. Впереди дымилась БМП. Через какое-то время началась пальба и взрывы (стал взрываться боекомплект, что находился в БМП, в десанте и в башне). Какого хрена они поехали по полю? БМП от первого взрыва начала поворачивать и наткнулась на вторую мину. По словам забиравших останки тел парней, Семёну Тутринову оторвало ноги при первом взрыве. Его хоронили в закрытом цинковом гробу. Родные просили открыть, но им не разрешили, так как прошло много времени (хоронили чуть ли не в марте месяце и от Семёна мало что там было). Кожемякин Николай от первого взрыва не смог выбраться из БМП — видимо, был контужен и задохнулся, от второго взрыва его пополам разрезало, и он сгорел. Механика Белова Володю выкинуло от второго взрыва, и он был контужен». При этом Уляшев ничего не говорит о том, что Тутринов спас товарища. Да и как это могло быть? Скорее, Тутринов, лишившийся обеих ног, потерял сознание либо сам просил о помощи. Как выяснилось, подробности «подвига» Тутринова появились не сразу, а спустя два года после его смерти. Их сообщил военный комиссар Сысольского района Александр Беляев. Он же спустя 20 лет после гибели Тутринова-старшего провожал в армию его сына и напутствовал: «Не опозорь имя отца». Как был убит в Украине Александр Тутринов, говорится сухо: «умер в госпитале от ран». Причем на некоторых ура-патриотических сайтах вместо его фото поставили фото совсем других убитых солдат и приписали, что он похоронен в Удмуртии.

Военком Беляев провожает в армию Александра Тутринова Чужое фото

The Insider отправил вопросы военкому Беляеву, но он не ответил. За комментариями мы обратились к бывшему военному психологу, пожелавшему сохранить анонимность. «Мне приходилось наблюдать и лечить десятки пациентов с так называемым ярко выраженным чеченским синдромом. Их мучили ночные кошмары и появлялись навязчивые мысли совершить суицид или убить кавказца на рынке. Другие побывавшие в боевой мясорубке не могли смотреть на сырое мясо, и их выносило. Один пациент всё время вспоминал, как его товарищу оторвало ноги, и при виде кирзовых сапог его страшно мутило. Еще один боец страшно возмущался, что ушедшего за водкой в поселок сержанта случайно подстрелил караульный. И чтобы не раздувать скандал, командир полка представил убитого к ордену и на родине сержанта похоронили как героя. После бесед с этими людьми я сделал краткие выводы: то, что мы называем ”патриотизмом”, сразу пропадает на передовой. В окопах молодые солдаты видят совсем другую картину. Там на фронте кругом кровь и смерть, каждый сам за себя, зачастую неумелые командиры, мат-перемат и в голове крутится только одна мысль: выжить любой ценой. Не думаю, что ситуация в период ”СВО” кардинально отличается». Коммунист из Венеции и фашист из Тосканы Как пишут пропагандистские сайты, среди «накрывателей гранат» оказался даже иностранец — гражданин Италии, 46-летний Эди Буитре О’нгаро (Edi Buitre O’ngaro) по прозвищу Бозамбо (418 ссылок). Он родился в Венеции и придерживался леворадикальных взглядов. В 2014 году Бозамбо был участником драки в баре и скрылся до завершения судебного процесса, за что его объявили в розыск. В начале 2015 года Бозамбо и ультраправый Андреа Пальмери (Andrea Palmeri), также разыскиваемый в Италии за незаконную вербовку наемников, через Ростов-на-Дону прибыли в «ЛНР» и записались добровольцами в батальон «Призрак» Алексея Мозгового. Госпропаганда вовсю пиарила Бозамбо, а небезызвестный глава «ДНР» Александр Бородай пригласил его наблюдателем от Италии на Международную конференцию добровольцев, прошедшую в 2016 году в Москве. После смертельного покушения на Мозгового «Призрак» расформировали, Бозамбо служил в различных подразделениях милиции «ЛНР», а затем вступил в регулярную армию «ДНР». Итальянская организация коммунистов Collettivo Stella Rosa (Коллектив Красной звезды) сообщила, что «20 марта 2022 года Эди О’нгаро закрыл своим телом ручную гранату и этим спас жизнь своих товарищей. Жертва Эди показывает силу пролетариата, который приведет к торжеству коммунизма». The Insider через Facebook отправил запросы итальянским коммунистам с просьбой рассказать подробности гибели Бозамбо и представить фамилии очевидцев, но они отделались общими фразами: «Бозамбо погиб в бою вблизи Авдеевки. Силы народного ополчения ДНР, в которые он был зачислен, захватили несколько холмов, стратегически важных для защиты территории от артиллерийских ударов». Подтвердить информацию о героической смерти его итальянские коллеги (которые сами никогда на Донбассе не были) не смогли. А в своем последнем интервью Бозамбо признавался, что на передовой провел всего 11 дней. Для перевозки на родину цинкового гроба денег не нашлось, и итальянца похоронили в селе Комсомольское («ДНР»).

Могила Бозамбо

А вот второй наемник, Андреа Пальмери, прибывший вместе с Бозамбо в «ЛНР», через год сбежал из ополчения и открыл мини-пекарню: «Хлеб — это такой товар, в котором всегда нуждаются», — сообщил он в интервью. «Передавайте привет погибшим» Довольно часто госпропаганда не брезгует откровенным враньем. К примеру, в январе 2023 года появилась информация об охраннике энергоподстанции в Брянске, который якобы накрыл гранату, сброшенную с украинского дрона: «Было сброшено две гранаты. Одна из них не разорвалась, а вторую накрыл собой охранник. Благодаря мужчине удалось избежать перебоев с подачей электроэнергии». Большинство пропагандистских СМИ раскрутили эту новость на всю катушку (1556 ссылок). Журналисты бросились разыскивать героя по больницам. Однако сколько они ни пытались узнать хотя бы имя героя, им это так и не удалось. 18 июля 2023 года иркутский губернатор Игорь Кобзев встретился в Кремле с Путиным и рассказал о своих земляках, вторгшихся в Украину: «У нас 192 иркутянина награждены государственными наградами — орденами, медалями. Из них самый молодой Герой России — это рядовой Эдуард Дьяконов, который погиб в Мариуполе в марте прошлого года, он закрыл своим телом гранату, тем самым спас своих однополчан» (477 ссылок). Между тем, подробности смерти Дьяконова не сходятся. Одни Z-сайты пишут, что его подразделение зачищало дом в Мариуполе, и рядом с ним упала граната от подствольника, другие — что он прикрывал отход группы и увидел гранату с выдернутой чекой, третьи — что Дьяконов уже лежал раненый и накрыл гранату своим телом, чем спас от гибели 13 своих товарищей. «Это очень ценно для нас, для нас они все герои, они в нашей памяти, в нашем сердце», — продолжал губернатор Кобзев. На что Путин ответил: «Привет им всем передавайте».

Автор: Сергей Канев

Источник: The Insider