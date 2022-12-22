Помощь откуда не ждали. Как российские оккупанты убивают друг друга

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Фото: Елена Трифонова

За 10 месяцев полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты гибли не только в боях с украинцами, но и от friendly fire — «огня по своим». Такие потери несут все рода войск российской армии в Украине, докладывали эксперты Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI).

О том, что россияне гибнут от «дружественного огня», сообщал не только Генштаб ВСУ, но и признавали в так называемой “ДНР”, воюющей на стороне России. О том, как «свои расстреливали своих же», передавали родственникам с фронта и мобилизованные россияне. Часть потерь российская армия несет и вне зоны боевых действий.

Российское Министерство обороны скрывает данные о таких потерях. Ведомство перестало публиковать статистику об умерших от всех причин (болезни, убийства, самоубийства, аварии, несчастные случаи, в том числе на учениях, боевые потери) военнослужащих с 2010 года. Последние официальные данные о количестве смертей в российской армии известны за 2015 год: тогда статистика смертей всплыла в документах госзакупки на страхование военных. Они показывают, что в российской армии это случалось чаще, чем, например, в американской и британской. В пересчете на численность вооруженных сил стран на тот период, в российской армии погибло 8 человек на 10 тысяч военнослужащих, а в вооруженных силах Великобритании — 4 человека, в армии США — 6.

Журналисты издания «Важные истории» изучили приговоры гарнизонных военных судов российским военным, которых в 2022 году осудили за убийство сослуживцев. Эти случаи, произошедшие в воинских частях или пунктах временной дислокации, показывают, как халатность командования, низкое качество военной подготовки истощают российские войска еще до отправки на фронт.

Неосторожность и пьянство

«Вот так все и происходит, молодые парни погибают на Украине, но всё продолжается… братик пусть земля тебе будет пухом», — подписала жительница Коврова из Владимирской области траурную фотографию брата на своей странице «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.). Местные СМИ сообщали, что 25-летний Роман Моисеев погиб 23 марта в Украине. На самом деле до фронта Моисеев так и не доехал. В феврале 2022 года в составе 423-го мотострелкового полка Моисеев был переброшен в село Козинка приграничной Белгородской области «для выполнения специальных боевых задач», где его застрелил сослуживец: он снимал с себя заряженный автомат, задел спусковой крючок, и пуля попала в Моисеева.

От ранения Роман скончался в больнице. За этот выстрел неосторожного сослуживца Моисеева осудили на два года лишения свободы условно. Суд признал, что военный нарушил правила обращения с оружием: не разрядил автомат по окончании дежурства, а при снятии автомата с плеча направил его в сторону человека.

«Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ст. 349, ч. 2 УК РФ) — одна из самых распространенных статей, по которой судят российских военных за убийства сослуживцев. В изученных «Важными историями» приговорах повторялся примерно один и тот же сюжет: военнослужащий забыл поставить оружие на предохранитель и случайно или ради шутки выстрелил в сослуживца, итог — убийство по неосторожности.

Однако убийства в армии происходят не только из-за неосмотрительности, но и из-за пьянства. Например, 8 августа 2022 года Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику Сергею Самсонову. В пункте временной дислокации своей войсковой части Самсонов при разборке пистолета Макарова «непреднамеренно» выстрелил в сослуживца. Суд посчитал отягчающим обстоятельством, что Самсонов совершил преступление, будучи пьяным: состояние опьянения повлияло на его поведение при обращении с оружием.

«Употребление военнослужащими алкоголя во время службы — это главная причина происшествий в вооруженных силах, таких как травмы, конфликты, убийства, по крайней мере, в мирное время на территории вне зоны боевых действий», — говорят военные эксперты из Conflict Intelligence Team (CIT). На количество таких потерь также влияет низкий уровень компетенций командного состава и низкий уровень профессиональной подготовки российских военнослужащих, считают аналитики.

«Еще одна причина — нехватка младшего командного состава. В войсках нет сержантов, которые бы следили за дисциплиной и помогали в решении конфликтов, нет офицеров, которые бы вникали, кто в их подразделении служит, что это за человек», — добавляют они.

Влияет на такие потери и низкий уровень дисциплины в российских войсках, отмечают эксперты CIT. По их словам, проблема с отсутствием дисциплины в армии сейчас обострилась, и ситуация будет становиться все хуже: «С [кадровыми] военнослужащими не работают, а с мобилизованными не работают вдвойне. Для каждой воинской части прибытие мобилизованных на подготовку — это нежелательная активность, их загнали в казарму, и они просто ждут отправки на фронт, не попадая в воинский коллектив».

На количество потерь от рук своих влияет низкий уровень профессиональной подготовки российских военнослужащих, считают эксперты
На количество потерь от рук своих влияет низкий уровень профессиональной подготовки российских военнослужащих, считают эксперты. ФОТО: AFP / SCANPIX / LETA

Неумение пользоваться техникой

«Нарушение правил вождения или эксплуатации боевых машин, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ст. 350, ч. 2 УК РФ) — еще одна статья, по которой нередко судят российских военных за смерть сослуживцев.

Так, в апреле 2022-го осудили контрактника Дмитрия Голубева, по вине которого за несколько месяцев до вторжения России в Украину на военном полигоне погиб его сослуживец. В сентябре 2021 года танковая рота, в которой служил Голубев, была на учениях. Голубева назначили командиром экипажа, вместе с ним в танке находился механик-водитель. Как следует из приговора, перед началом движения Голубев должен был застопорить башню танка и выключить систему управления огнем, но «он не знал, где находится стопор» и не сделал этого. Во время движения голову водителя придавило незастопоренной башней танка. За убийство сослуживца по неосторожности Голубев получил условный срок.

Еще один российский военный, Рамис Хасанов, был приговорен в феврале 2022 года по этой же статье к реальному сроку в колонии. Вместе с сослуживцами он разгружал военную технику на железнодорожной станции и бампером «Урала» насмерть придавил своего сослуживца. Суд пришел к выводу, что Хасанов не должен был садиться за руль: его должность не предусматривала допуска к вождению «Урала», и он не имел навыков вождения такой техники.

Халатность командиров

Причиной гибели российских военных становится и халатность начальников. Контрактник Александр Бессольнов служил в войсковой части № 31134, где дислоцируется 15-й мотострелковый полк Таманской дивизии, участвующий сейчас во вторжении в Украину. Бессольнов занимал должность начальника контрольно-технического пункта, то есть должен был следить за исправностью боевых машин в части.

В феврале 2022 года его осудили за то, что он не проверил техническое состояние одного из «Уралов» перед выходом на маршрут: он ограничился визуальным осмотром машины и поэтому не заметил, что у нее не работали тормоза. Из-за этого его сослуживец Михаил Дунаев выехал на неисправном «Урале», не смог затормозить и наехал на рядового Евсеева, который нес службу в суточном наряде по КПП и подошел открыть ворота для Дунаева. От полученных травм Евсеев скончался в тот же день.

Бессольного осудили за халатность, которая повлекла по неосторожности смерть человека, и наказали условным сроком. Водителя «Урала» Михаила Дунаева суд признал виновным в нарушении правил вождения транспортной машины, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорил к условному сроку.

По словам аналитиков CIT, в инцидентах, связанных с военной техникой, дело не в самой технике, а в ее состоянии и качестве ее обслуживания, и ситуация с этим в военное время намного хуже, чем в мирное. «Ездить на машине со сломанными тормозами — это нарушение техники безопасности. Но на фронте военная автоинспекция это не контролирует, — говорят аналитики CIT. — Война — пик халатности. Если в мирное время всем все равно, и за этим следят не для того, чтобы избежать несчастных случаев и гибели личного состава, а чтобы избежать попадания в отчеты, где напишут, что у вас кто-то погиб. Только для этого соблюдались требования безопасности и техобслуживания. Сейчас все нарушают просто потому, что „война, не до безопасности“».

Даже в мирное время случается, что нарушение командирами техники безопасности приводит к гибели сразу нескольких человек. Один из таких инцидентов произошел в Забайкальском крае еще в 2020 году, но родственники погибших до сих пор продолжают бороться в суде за то, чтобы виновным ужесточили приговор. На территории воинской части от взрыва боеприпасов погибли два призывника — Заур Курбаналиев из Дагестана и Батыр Дзагаштов из Кабардино-Балкарии, еще четверо получили травмы.

Виновными признали командира войсковой части Александра Шатрова и начальника отдела хранения Александра Малышева. Шатров отдал приказ Малышеву вместе с призывниками сжечь излишки пороха с истекшим сроком службы. Малышев оставил на месте сжигания пороха одних призывников, которые не имели навыков уничтожения боеприпасов, и по правилам вообще не могли быть допущены к работам с повышенной опасностью. В результате произошел взрыв, и от полученных ожогов двое призывников скончались в госпитале. За «Халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух или более лиц» (ст. 293, ч. 3 УК РФ) Шатрова и Малышева приговорили к условным срокам.

Российские военнослужащие погибают и на учениях из-за нарушения техники безопасности
Российские военнослужащие погибают и на учениях из-за нарушения техники безопасности. ФОТО: AP / SCANPIX / LETA

Бытовые конфликты

Российские военные убивают друг друга не только «по неосторожности», но и умышленно. Контрактника Станислава Болкунова за полгода до вторжения российской армии в Украину отправили в колонию на 10 лет за выстрел в сослуживца на территории воинской части в аннексированном Крыму. Объясняя мотивы убийства, Болкунов говорил на суде, что его сослуживец «допустил в его адрес оскорбительное высказывание по поводу неубытия его [Болкунова] в отпуск», а сослуживцам, которые свидетельствовали в суде, Болкунов рассказывал, что выстрелил, потому что «сдали нервы», «было много задач от командира и он сорвался», «хотел снять напряжение и другого выхода не нашел».

Причиной убийства своих становятся и бытовые конфликты. Так, военнослужащий Климов снимал вместе с сослуживцем квартиру. В один из дней у них произошел конфликт по поводу оплаты квартиры, и Климов нанес сослуживцу четыре удара ножом. На следующий день, оставив труп сослуживца в квартире, Климов ушел на службу. Когда он вернулся домой, в квартиру постучали другие сослуживцы, которые разыскивали соседа Климова, который в этот день не появился на службе. «Испугавшись, [Климов] завернул тело в ковер, перетащил к окну и положил на него сушилку с вещами», а затем впустил сослуживцев в квартиру. Один из них заглянул в ковер и обнаружил труп. За убийство сослуживца Климова приговорили к 9 годам в колонии строгого режима.

Еще одного военного, Исмаила Дзангиева, обвиняют в покушении на убийство сослуживца. По данным украинского издания Rettar, сержант Дзангиев напал на сослуживца в Мариуполе 26 марта. После боя он искал своего младшего брата, который тоже был военнослужащим. Командир брата Ларионов не смог ответить Дзангиеву, где тот находится, и Дзангиев выстрелил Ларионову в лицо.

Самоубийства

В приговорах российским военным фигурируют и самоубийства сослуживцев. В марте 2022 года военный суд признал Айнура Дамендарова из Башкортостана виновным по статье о нарушении уставных правил несения службы, повлекшим тяжкие последствия (ст. 344, ч. 2 УК РФ). Дамендаров был назначен дежурным по роте управления войсковой части и в нарушение правил впустил в комнату хранения оружия рядового, который сказал ему, что командование поручило ему наклеить на ножи ярлычки с номерами.

Проверять эту информацию Дамендаров не стал, и оставив рядового в комнате хранения оружия, ушел спать. Пока Дамендаров спал, рядовой взял в оружейной комнате автомат и боеприпасы и «произвел одиночный выстрел себе в голову, в результате чего получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение, от которого позднее скончался». Суд признал, что Дамендаров нарушил уставные правила несения службы, когда впустил рядового в комнату хранения оружия и оставил без присмотра ящики с боеприпасами, «облегчив» этим план рядового по совершению самоубийства, и приговорил к условному сроку.

Дружественный огонь

Инциденты с убийствами сослуживцев, произошедшие на поле боя в Украине, не попадают в приговоры военных гарнизонных судов. «Во время войны возникает множество случаев дружественного огня в прямом смысле этого слова, — говорит военный эксперт Ян Матвеев. — Не из-за нарушения правил обращения с оружием или конфликтов, а из-за плохой коммуникации.

Чаще всего это огонь артиллерии по своим и неточные атаки с воздуха — потому что их трудно корректировать в реальном времени. В первую очередь из-за длинной цепочки командования. Оценить численно такие потери сейчас невозможно, так как российская сторона скрывает эти данные. Да и украинская тоже. Но судя по открытой информации от так называемых Z-каналов и „военкоров“, подобные ситуации с дружественным огнем происходят — уже не раз они писали о проблемах использования артиллерии для поддержки атаки. Когда прилеты накрывали своих, вместо того, чтобы обеспечивать огневой вал впереди наступающих».

Оценка доли потерь от огня по своим в российской армии звучала лишь однажды. Институт изучения войны (ISW) в одной из своих сводок ссылался на слова командира батальона «Восток» ДНР Александра Ходаковского, который заявил 5 ноября, что дружественный огонь мог стать причиной 60 % общих потерь российской армии, однако эксперты ISW назвали эту оценку завышенной.

Военные эксперты, опрошенные «Важными историями», говорят, что невозможно оценить долю потерь от рук сослуживцев в общем количестве потерь российской армии за время войны, но некоторые из них уверены, что она превышает общемировую условную норму и растет по сравнению с долей таких потерь в первые месяцы войны.

«В самом начале полномасштабного вторжения жертв от дружественного огня в российской армии было меньше, чем [появляется] сейчас, — говорит украинский военный эксперт Александр Коваленко. — В самом начале можно было говорить о среднестатистическом общемировом значении [таких потерь], а сегодня оно выше».

На увеличение таких потерь российской армии в последние месяцы влияют два фактора, говорит Коваленко: «Первый — это качество управления войсками и связи между передовыми подразделениями и тылом. В процессе российского наступления в феврале и марте управление войсками осуществлялось на более-менее допустимом уровне. Но на сегодня эффективность этой системы значительно подорвана из-за уничтожения большого количества [российских] командных пунктов и пунктов управления.

Сейчас российское командование вынуждено размещать управление войсками на расстоянии до 30 километров от линии соприкосновения — за пределами зоны поражения хотя бы артиллерии, которую используют ВСУ, в частности высокоточной дальнобойной артиллерии. А от этого страдает управление войсками, нарушается согласованность между ними, из-за чего увеличивается вероятность применения дружественного огня».

О недостатках систем связи в российских войсках как причине потерь от «дружественного огня» говорят и аналитики Conflict Intelligence Team. «Мы можем посмотреть на предыдущие конфликты, в которых участвовала советская, российская армия — Афганистан, две чеченские войны, вторжение в Грузию — там достаточно регулярно случался огонь по своим в боевой обстановке, — говорят аналитики CIT. — И причины были связаны с недостатками связи и управления войсками. Если по вам прилетает, в нормальной ситуации вы об этом сообщаете [командованию]. Украинским военным, раз у них все хорошо со связью, вероятно, проще сообщать, что им прилетело от своих же, чем российским военным, у которых связь может вообще отсутствовать».

Военный эксперт Ян Матвеев тоже считает плохую коммуникацию главной причиной потерь российской армии от дружественного огня. «Две слабые стороны коммуникации в российской армии — техническая отсталость и слабая оснащенность нормальными средствами связи, а также чрезмерная сложность цепочки принятия решений. Военная бюрократия, одним словом, — говорит эксперт. — В армии НАТО, если сильно упрощать, даже сержант с поля боя может вызвать авиаудар или артобстрел по конкретной цели в ходе задания. В российской армии информация должна пройти от одного офицера к другому и получить одобрение у вышестоящего начальства. За это время ситуация на поле боя, естественно, меняется, и удар вполне может прийтись уже по своим позициям».

Низкая обеспеченность российской армии разведывательными БПЛА (беспилотниками) — еще одна причина роста потерь от огня по своим. «В самом начале вторжения Россия была полноценно обеспечена БПЛА разведывательного типа, но по мере их уничтожения стала ощущать серьезный дефицит, — рассказывает Александр Коваленко. — Именно благодаря разведданным осуществляется основная координация и наводка артиллерии российской армии. Отсутствие развединформации и БПЛА значительно снижает эффективность их артиллерийских расчетов и наводит на позиции своих же подразделений, и поэтому количество потерь от дружественного огня сейчас возрастает».

Коваленко говорит, что среди новых потерь российской армии, которые Генштаб ВСУ публикует в ежедневных сводках, каждый день есть те, кто стали жертвами своего же огня.

Источник: «Важные истории»

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