Банальность зла. Разоблачение очередной лжи российский военных преступников

Опубликовано

Зеленський показав запис відеокамер, з моментом влучення російської ракети в ТЦ "Амстор" у Кременчуці

В результате ракетного удара российских войск по торговому центру в Кременчуге (Полтавская область Украины) погибли как минимум 20 мирных жителей, десятки числятся пропавшими без вести. Украина назвала случившееся актом терроризма и «намеренной атакой на гражданский объект».

Российские чиновники сперва заявили, что это «новая украинская провокация в стиле Бучи», а потом в сообщении Минобороны РФ признали, что обстреливали Кременчуг. Однако, по утверждению российского военного ведомства, в результате удара «по складу иностранных боеприпасов на Кременчугском заводе дорожных машин и последующей их детонации был поврежден не функционирующий торговый центр».В издани «Медуза» сделали разбор, почему объяснения Минобороны РФ выглядят лживыми.

Около 16 часов 27 июня в центре Кременчуга произошел мощный взрыв, а почти через десять секунд — второй. Одновременно в местном торговом центре «Амстор» начался сильный пожар. За несколько часов он выгорел дотла.

Стоп кадр из видео попадания ракеты в торговый центр "Амстор"

Стоп кадр из видео попадания ракеты в торговый центр «Амстор»

Как сообщили городские власти вечером того же дня, на месте пожара обнаружены 19 тел, один из раненых умер в больнице. Еще около 40 человек, вероятно, находились в ТЦ — и с тех пор не выходят на связь. К врачам обратились более 50 человек с разными травмами, в основном с ожогами.

Украинское министерство внутренних дел сообщило, что удар был нанесен ракетами Х-22 (о том, что это за ракеты, читайте ниже) с бомбардировщиков Ту-22, взлетевших с аэродрома Шайковка в Калужской области.

Позднее власти Кременчуга показали журналистам гигантскую воронку и разрушенный цех на расположенном рядом с «Амстором» заводе дорожных машин (известен в странах бывшего СССР как производитель асфальтоукладчика «Кредмаш»). Воронка находится примерно в полукилометре от ТЦ. Само ее наличие и расположение как будто подтверждает версию Минобороны РФ, которое заявило, что нанесло удар по заводу, где хранились боеприпасы: они якобы сдетонировали и при разлете подожгли торговый центр. Однако на самом деле это не так.

Почему версия Минобороны РФ не выдерживает критики

  • Во-первых, «не функционирующий торговый центр», вопреки утверждению Минобороны РФ, в действительности работал: вот как он выглядел за два дня до ракетной атаки. Более того, выяснилось, что за несколько дней до удара по Кременчугу владельцы центра приказали не эвакуировать посетителей и работников магазинов во время воздушной тревоги (которые там случаются регулярно; украинская прокуратура уже пообещала проверить действия администрации «Амстора»).
  • Во-вторых, торговый центр был поражен другим взрывом — не тем, в результате которого образовалась воронка на «Кредмаше».
  • В-третьих, последовательность событий в принципе была обратной: взрыв около торгового центра (который, видимо, и привел к пожару в «Амсторе») произошел за десять секунд до взрыва в цеху завода. Судя по картам Google, непосредственно в месте взрыва возле ТЦ нет никаких ангаров, где теоретически могли храниться боеприпасы, о которых рассказывает Минобороны РФ.

На чем основаны эти утверждения

28 июня появилось несколько видео с камер наблюдения из городского парка Кременчуга, который расположен прямо за забором «Кредмаша»: завод находится ровно посередине между парком и «Амстором». Судя по роликам, люди и птицы на пруду в парке были чем-то встревожены — вероятно, отдаленным взрывом; а спустя 10 секунд произошел новый взрыв — и очень близко.

Определив местонахождение объектов, снятых на видео, можно установить, что эпицентр второго взрыва находился в цеху завода «Кредмаш». Эпицентр первого взрыва по съемке разыскать нельзя — однако в одном из роликов видно, как где-то за заводом (примерно там, где расположен ТЦ) еще до того, как прогремел второй взрыв, поднимается столб густого дыма.

Кроме того, в распоряжении «Медузы» оказались фотографии, сделанные в день атаки на Кременчуг с возвышенности в трех километрах от завода и «Амстора». Приславший снимки (как он утверждает) житель Кременчуга просил не публиковать не только его имя, но и сами фото. На их основании можно выяснить, где он живет; публикация таких изображений может угрожать источнику «Медузы» уголовной ответственностью в Украине. Подтвердить версию происхождения съемки «Медузе» не удалось; в то же время мы не смогли обнаружить признаков подделки.

На фото видны два похожих по мощности взрыва; у одного дым в верхней части «гриба» уже начал рассеиваться, из чего можно заключить, что он произошел чуть раньше. «Медуза» геолоцировала место съемки, а также примерное место взрывов. Первый (где дым начал рассеиваться) случился в районе ТЦ «Амстор»; второй — на территории завода «Кредмаш».

На серии фото (которые, судя по изменению грибовидных облаков от взрывов, сделаны подряд на протяжении десятков минут) не видно никаких следов вторичной детонации боеприпасов (какие были, например, в Киеве в марте 2022 года после ракетного удара по торговому центру Retroville, где украинские военные прятали артиллерию и снаряды). Дым от взрывов просто продолжает рассеиваться; кроме того, видно, что в районе ТЦ начинается пожар.

Установить, где именно рядом с «Амстором» взорвалась ракета, можно, сравнив спутниковые снимки от апреля и от 28 июня 2022 года. На июньских видны не только разрушения в ТЦ, но и, предположительно, воронка от взрыва ракеты — прямо рядом с одноколейной железной дорогой, разделяющей территорию ТЦ и завода. Вероятное место попадания ракеты находится в нескольких десятках метров от стены торгового центра, за которой располагался магазин Comfy. Именно в этом магазине, как следует из рассказов работников ТЦ, было больше всего погибших и пропавших без вести. Там же сразу после взрыва бушевал пожар. Появилось видео прилета ракеты с камер наблюдения, которое подтверждает локацию (координаты можно посмотреть тут).

На основе всех этих данных можно с уверенностью утверждать, что первая ракета взорвалась в непосредственной близости от «Амстора», а уже вторая — в цеху завода «Кредмаш». Вероятно также, что никакой «детонации боеприпасов», которая, по утверждению Минобороны РФ, привела к пожару в торговом центре, не было (по крайней мере, за сутки после взрыва не появилось никаких доказательств того, что она была).

Остается только один невыясненный вопрос: находились ли боеприпасы или какое-либо военное имущество на заводе «Кредмаш»? Минобороны РФ объявило об этом, не предоставив никаких свидетельств. Власти Украины и руководство завода какую-либо военную активность на предприятии отрицают. При этом никаких следов боеприпасов на заводе в репортажах местных журналистов замечено не было (съемка велась почти через сутки после удара).

Почему Минобороны РФ вряд ли «намеренно» пыталось попасть в торговый центр

Судя по тому, что обнаружено на месте взрывов, вывод о «преднамеренной атаке» на торговый центр сделать трудно. Ракета не попала непосредственно в «Амстор». Самая людная часть ТЦ — супермаркет «Сильпо», как сообщают работники центра, в первые минуты после взрыва почти не пострадал (но потом тоже был уничтожен пожаром). Формально взрывы обеих ракет произошли на территории соседнего завода — но одна из них упала в непосредственной близости от «Амстора». Логично предположить, что завод и был целью обоих ударов.

Остальное может быть объяснено особенностями ракет, с помощью которых нанесен удар (если принять версию украинских властей о том, что это были ракеты Х-22). Дело в том, что эти ракеты не предназначены для точных атак наземных целей типа «здание». Они были разработаны в 1960-е (и модернизированы в 1970-е) для узкой ниши применения — атаки крупных групп кораблей и авианосцев НАТО.

Ракеты имеют два дополняющих способа наведения:

  • После модернизации большую часть полета ракета наводилась с помощью инерциальной системы: сначала определялось точное положение самолета-носителя при запуске (точка отсчета в системе координат), а потом специальная система подсчитывала все изменения положения ракеты при ее удалении от этой точки отсчета — высоты, курса, а также углов сноса из-за ветра. При этих подсчетах неизбежно накапливаются ошибки, которые не дают вывести ракету на цель достаточно точно для поражения даже крупного корабля. Круговое вероятное отклонение от цели при использовании Х-22 только с инерциальной системой составляет, по открытым данным, около 500 метров.
  • Чтобы ракета могла попасть в авианосец (уже приблизившись к нему), в нее изначально поставили головку самонаведения с радиолокационным указанием: она сама нацеливалась на корабль с наибольшей отражающей способностью. Цели типа «группа кораблей» (или одиночный корабль в условиях радиопомех, мешающих радиолокационному наведению) из-за низкой точности инерциальной системы во времена позднего СССР предполагалось атаковать только ядерными боеприпасами мощностью в одну мегатонну.
  • Понятно, что для атаки цели типа «цех завода» радиолокационная система не подходит, а потому ракета используется только в режиме атаки «площадной цели», но с «обычной» осколочно-фугасной боеголовкой. При низкой точности поражать цели ей позволяет очень большая масса боевой части — около 900 килограмм, что почти вдвое больше, чем у оперативно-тактических и крылатых ракет «Искандер» и «Калибр», которые использует в этой войне Россия. Почти вдвое меньшую массу боевой части имеет и ракета Х-32, которая должна заменить в войсках Х-22 (кроме того, она должна быть намного точнее). Х-32 обладает системой коррекции с помощью высотомера, позволяющей находить привязки на местности во время полета.
  • Главное преимущество Х-22 перед другими ракетами — их было произведено очень много. Так, только Украина, отказавшись от ядерных боеголовок и всех ракет, способных их нести, передала России почти 400 Х-22. Неизвестно, сколько их оставалось на складах армии РФ (часть была утилизирована в последние десятилетия), но ясно, что российская армия может атаковать ими месяцами — и все чаще будет делать это по мере того, как исчерпываются арсеналы более современных ракет.

Разве можно бить такими неточными, но такими мощными ракетами по объектам, расположенным в городе?

Нельзя. В этом случае налицо признаки военного преступления — одного из множества, совершаемых Россией во время вторжения в Украину.

Обстрел торгового центра в Кременчуге показывает, что российское командование при выборе средств для поражения цели, по всей видимости, ориентируется на их эффективность и стоимость — и в последнюю очередь думает (если вообще думает) о возможных жертвах среди мирных жителей.

Источник: МЕДУЗА

Like

Метки:

Читайте также: