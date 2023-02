18 уроков, вынесенных из войны в Украине: Танки не устарели, дроны важнее истребителей, ядерное оружие не сдерживает

В августе 2022 года британский Объединенный королевский институт оборонных исследований (Royal United Service Institute for Defence and Security Studies, RUSI) выпустил доклад под названием Western Electronics at the Heart of Russia’s War Machine — «Западная электроника в сердце российской военной машины». Это не художественное преувеличение. Специалисты RUSI, британской некоммерческой организации «Исследование оружия конфликтов» (Conflict Armament Research, CAR) и ряда других организаций выяснили, что новейшие российские системы вооружений, военная техника и ракеты напичканы американскими и европейскими микросхемами.