Викрадення дітей – глобальний злочин диктаторів, включаючи Путіна та Лукашенка

Леонардо Фоссаті Ортега подолав шлях з Аргентини до Берліна, щоб розповісти в Бундестазі – свою історію. Історію викраденої дитини. Його доля – одна з багатьох, які можна побачити на виставці, котра зараз відбувається в Берлінській ратуші. Організаторами виступили Федеральний фонд опрацювання диктатури СЄПН (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur) та Фонд Елізабет Кеземанн (Elisabeth-Käsemann-Stiftung).

Коли 1977 року народився Леонардо, його батьківщина – Аргентина – перебувала під жорстоким пануванням військової диктатури. Його мати Інес була ще підлітком і брала активну участь у молодіжній організації. Її хлопець Рубен – батько Леонардо – навчався в університеті. Вони стали жертвами кривавої хунти й донині вважаються зниклими безвісти, найімовірніше, були вбиті. Як і багато інших аргентинців аж до кінця правління диктатури в 1983 році.

“Я завжди мав сумніви щодо своєї ідентичності”

Сам Леонардо виростав серед чужих людей. “Я завжди мав сумніви щодо своєї ідентичності, тому що мої батьки порівняно з батьками моїх друзів були радше схожі на дідуся і бабусю. Я також не міг знайти жодної схожості в їхній зовнішності”, – поділився він своїми спогадами. Лише 20-річним юнаком Леонардо наважився розпитати своїх “батьків”. “Тоді вони розповіли мені правду”, – каже він.

За їхніми словами, одна акушерка, що мешкала по сусідству, розповіла їм, що він був покинутою дитиною молодої жінки з Ла-Плати, яка буцімто не захотіла залишити свою дитину. Леонардо намагався знайти акушерку – марно. Вирішальну підказку в пошуках своєї справжньої рідні йому дав друг з театрального училища в Буенос-Айресі, а саме звернутися до організації “Бабусі Пласа-де-Майо”.

Діти, викрадені та народжені у в’язниці

Ця група відважних і мужніх жінок була заснована за часів військової диктатури й вимагала від можновладців повної інформації про місцеперебування їхніх дітей та онуків, які були викрадені або народилися у в’язницях. Після падіння диктатури “Бабусі Пласа-де-Майо” ініціювали створення генетичної бази даних за допомогою зразків крові.

Це дозволило Леонардо розгадати таємницю своєї справжньої ідентичності. “Моя біологічна сім’я, чия кров зберігалася в базі даних, шукала мене майже 28 років”, – пояснив він. У дорослому віці Леонардо зустрівся зі своїми дідусем і бабусею. Від його біологічного батька залишилося лише одне фото, що також показано тут на виставці у Берліні, від матері – не лишилося навіть і цього.

Багато “викрадених дітей” досі розшукують своїх батьків

Леонардо тішить те, що тепер він знає правду. “Вперше я усвідомлюю схожість з іншими людьми – моєю родиною”, – каже він. Близько 130 з приблизно 500 дітей, викрадених під час військової диктатури в Аргентині, пережили подібний досвід. Долі інших досі невідомі, а багато з них, ймовірно, так і залишаться невідомими.

Попри це, Леонардо не збирається впадати у безнадію і бачить себе частиною спільноти людей, пов’язаних спільною – нехай і трагічною – долею. “Для нас дуже важливо й надалі вести пошуки, знаходити нових друзів і встановлювати нові близькі контакти”, – каже 46-річний чоловік.

Місце народження – спецтабір

Александеру Латоцькому (Alexander Latotzky) вже 75 років, він – викрадена дитина з Німеччини. Його історія на виставці є типовою для багатьох подібних трагічних доль, що спіткали чимало людей після закінчення Другої світової війни в радянській окупаційній зоні, а згодом і в НДР.

Александер народився у спецтаборі Баутцен, де його мати була ув’язнена за звинуваченням у шпигунстві на користь іноземних спецслужб. Вирок – 15 років ув’язнення і примусові роботи. Перші два роки свого життя хлопчик провів у трьох різних таборах, а потім його відправили до дитячого будинку.