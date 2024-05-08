У центрі Черкас в зіткненні тролейбуса та автомобіля ДСНС постраждали понад 10 людей

У Черкасах на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Небесної сотні зіштовхнулися тролейбус та автомобіль ДСНС у середу, 8 травня. Внаслідок ДТП постраждали понад 10 людей, серед них троє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Суспільне Черкаси” та місцеві Telegram-канали.

За інформацією очевидців, тролейбус не загальмував та внаслідок зіткнення виїхав на тротуар та проїхав ним майже квартал. На своєму шляху зніс дорожні знаки та пошкодив світлофор.