Україна та Португалія підписали двосторонню безпекову угоду

28 травня в Лісабоні прем’єр-міністр Луїш Монтенегру та президент Володимир Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Португалією. Документ містить зобов’язання Португалії надати Україні щонайменше 126 мільйонів євро військової допомоги цього року.

Про це повідомив Володимир Зеленський у X.

Документ також визначає, що Португалія підтверджує підтримку реформ в Україні для її вступу до Європейського Союзу та НАТО, зокрема зміцнення економічних і торговельних відносин, “які ведуть до поступового зближення України з внутрішнім ринком Європейського Союзу”. Сторони координуватимуть і зміцнюватимуть спільні зусилля для підтримки нашої країни на її шляху до майбутнього вступу в НАТО.

Окрім цього, країна підтверджує свою участь у коаліціях F-16 і військово-морських можливостей, а також у програмах із закупівлі артилерійських боєприпасів, розмінування та безпеки на морі.

Угода також наголошує на співпраці в оборонній промисловості, розвідці, протидії дезінформації та інших сферах.

У політичній галузі Португалія вкотре заявляє про підтримку Формули миру, притягнення агресора до відповідальності, посилення санкцій проти Росії, повернення викрадених Росією українських дітей та роботу над створенням механізму компенсації збитків, завданих російською агресією.

Я вдячний прем’єр-міністру Португалії, його уряду та португальському народу за те, що вони твердо стоять на боці України, — наголосив Зеленський.

Португалія стала 12-ю країною, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації G7. До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією та Бельгією.

Нагадаємо, 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили спільну декларацію стосовно “гарантій безпеки” для України. У документі наголошується, що лідери підтверджують непохитну відданість стратегічній меті збереження вільної, незалежної, демократичної та суверенної України в межах її міжнародно визнаних кордонів, здатної захистити себе та стримати майбутню агресію.

Лідери G7 зазначили, що інші країни, які бажають зробити свій внесок у ці зусилля, спрямовані на забезпечення вільної, сильної, незалежної та суверенної України, можуть приєднатися до цієї Спільної декларації в будь-який час.

Відтоді декларацію про намір підписали понад 30 країн.

У січні Велика Британія стала першою країною, яка підписала з Україною одну з безпекових угод терміном на десять років, до цього часу Київ сподівається увійти в НАТО.

Бельгія стала 11-ю країною, яка уклала з Україною двосторонню безпекову угоду. Загалом до декларації вже приєдналися 32 держави. До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією та Іспанією.