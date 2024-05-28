Україна та Бельгія підписали безпекову угоду: про €977 млн. цьогоріч і 30 F-16 до 2028-го

Документ підписали український президент та бельгійський прем’єр-міністр.

Україна та Бельгія уклали двосторонню безпекову угоду. Її президент Володимир Зеленський підписав із бельгійським прем’єр-міністром Александером Де Кроо під час візиту до Брюсселя.

Згідно з угодою, Бельгія цього року надасть Україні військової допомоги на 977 млн євро. Про це український президент повідомив у X.

“У такій угоді вперше вказана точна кількість винищувачів F-16 – 30, які будуть поставлені в Україну до 2028, а перші надійдуть вже цього року. Угода гарантує своєчасну безпекову допомогу Бельгії, сучасну бронетехніку, обладнання для забезпечення потреб ВПС і ППО України, безпеку ВМС, розмінування, участь у артилерійській коаліції, військову підготовку”, – сказав президент.

Документ також передбачає оборонно-промислову кооперацію, підтримку української Формули миру, посилення санкцій проти Росії, відшкодування завданих нею збитків, використання заморожених російських активів та відновлення економіки.

Україна та Бельгія поглиблять співпрацю у сфері розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації. Бельгія також висловлює підтримку майбутньому членству України в ЄС і НАТО. // LB.ua