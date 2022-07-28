Сьогоднішній обстріл окупантами Кропивницького: загинули п’ять осіб, 25 – травмовані

У результаті ворожого ракетного удару постраждали 13 мирних жителів.

У результаті ракетного удару по Кропивницькому, який російські окупанти здійснили у четвер, 28 липня, загинули п’ять осіб, а 25 – були травмовані.

Серед травмованих 13 мирних жителів та 12 військовослужбовців, повідомляє “Суспільне Кропивницький” з посиланням на дані очільника військової адміністрації Кіровоградщини Андрій Райкович. // УНІАН