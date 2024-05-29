Двоє людей загинули та двоє були травмовані унаслідок ДТП на Львівщині (фото)

Водія мікроавтобуса, який виїхав на зустрічну смугу, правоохоронці затримали.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 29 травня, близько 07.00, на автодорозі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська» неподалік села Новосілки Золочівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса «Mersedes Sprinter», 51-річний житель Чернівців, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою «MAN», якою керував 43-річний мешканець Львівського району. Після зіткнення мікроавтобус з’їхав з дороги та в’їхав у дерево.

Від отриманих внаслідок ДТП травм двоє пасажирів мікроавтобуса – чоловік та жінка, дані яких уточнюються, загинули на місці події. Водій та ще одна пасажирка «Mersedes Sprinter» отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

Водія мікроавтобуса правоохоронці затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області