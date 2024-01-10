У Києві знайшли мертвими ексзаступницю генпрокурора Ольгу Колінько та її доньку

Жінки проживали у квартирах поруч.

В Києві у власному житлі знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Михайлівну Колінько, а її доньку Ярославу у квартирі поруч.

Про це повідомили джерела ZN.UA в правоохоронних органах.

Ольгу Колінько виявили 10 січня, коли працівники ЖЕКу у присутності поліції зламали двері житла. Їх викликали сусіди через те, що напередодні по стояку почала текти вода, а власники не відчиняли.

Відомо, що 71-річна Ольга Колінько уже багато років тяжко хворіла та на вулицю не виходила. За нею доглядала донька, яку знайшли мертвою у сусідній квартирі, що також належала родині.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та експерти, які з’ясовують обставини смерті жінок.

Ольга Колінько двічі обіймала посаду заступника генерального прокурора України – з 1993 по 2000 і з 2003 по 2005 роки та була яскравою особистістю. У 2001 – 2003 роках вона очолювала Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією за президента Леоніда Кучми.

Свого часу Ольга Колінько була одним із головних слідчих у гучній справі колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка, який, врешті, був засуджений в США та в Україну ніколи не повертався.

А ще Колінько вела справи проти ексвіце-спікера Олександра Ткаченка, депутата та тимчасового змінника Кучми на посаді прем’єр-міністра України Юхима Звягільського, особистого помічника голови Верховної Ради Олександра Мороза та інших політиків.

Ользі Михайлівні Колінько неодноразово пророкували пост Генерального прокурора України, але головне крісло ГПУ вона так ніколи і не посіла.

Чи не найбільше Колінько відома як гонителька ексгенпрокурора Святослава Піскуна, який певний час був її безпосереднім керівником. Вона звинувачувала його у паралельній комерційній діяльності під час роботи на посту генерального прокурора.