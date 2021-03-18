В Украине за минувшие сутки зафиксировано 15 053 новых случая COVID-19

Среди заболевших – 744 ребенка и 425 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 4376 человек;

выписаны из больниц – 3803 человека;

летальных случаев – 267;

выздоровели – 6514 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 118 780 (в том числе методом ПЦР – 53039, методом ИФА – 21782)

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 43959.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1504076 человек;

выздоровели – 1244190 человек;

летальных исходов – 29 253;

проведения ПЦР-тестов – 7520147.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1092 случая;

Винницкая область – 751 случай;

Волынская область – 330 случаев;

Днепропетровская область – 655 случаев;

Донецкая область – 651 случай;

Житомирская область – 1398 случаев;

Закарпатская – 614 случаев;

Запорожская область – 428 случаев;

Ивано-Франковская область – 559 случаев;

Киевская область – 727 случаев;

Кировоградская область – 149 случаев;

Луганская область – 74 случая;

Львовская область – 1092 случая;

Николаевская область – 424 случая;

Одесская область – 997 случаев;

Полтавская область – 394 случая;

Ровенская область – 390 случаев;

Сумская область – 570 случаев;

Тернопольская область – 692 случая;

Харьковская область – 732 случая;

Херсонская область – 96 случаев;

Хмельницкая область – 800 случаев;

Черкасская область – 367 случаев;

Черновицкая область – 596 случаев;

Черниговская область – 475 случаев.

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