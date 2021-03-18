В Украине за минувшие сутки зафиксировано 15 053 новых случая COVID-19
Среди заболевших – 744 ребенка и 425 медработников.
Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 4376 человек;
- выписаны из больниц – 3803 человека;
- летальных случаев – 267;
- выздоровели – 6514 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 118 780 (в том числе методом ПЦР – 53039, методом ИФА – 21782)
исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 43959.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1504076 человек;
- выздоровели – 1244190 человек;
- летальных исходов – 29 253;
- проведения ПЦР-тестов – 7520147.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 1092 случая;
Винницкая область – 751 случай;
Волынская область – 330 случаев;
Днепропетровская область – 655 случаев;
Донецкая область – 651 случай;
Житомирская область – 1398 случаев;
Закарпатская – 614 случаев;
Запорожская область – 428 случаев;
Ивано-Франковская область – 559 случаев;
Киевская область – 727 случаев;
Кировоградская область – 149 случаев;
Луганская область – 74 случая;
Львовская область – 1092 случая;
Николаевская область – 424 случая;
Одесская область – 997 случаев;
Полтавская область – 394 случая;
Ровенская область – 390 случаев;
Сумская область – 570 случаев;
Тернопольская область – 692 случая;
Харьковская область – 732 случая;
Херсонская область – 96 случаев;
Хмельницкая область – 800 случаев;
Черкасская область – 367 случаев;
Черновицкая область – 596 случаев;
Черниговская область – 475 случаев.Tweet