Понад 50 українців загинули на водоймах тільки у січні

Рятувальники закликають не виходити на крихку кригу.

Упродовж першого місяця року на водних об’єктах України загинуло більше 50 людей.

Про це інформує пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Рятувальники щодня працюють над запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загибеллю людей на водоймах: проводять превентивну роботу з населенням, навчають громадян алгоритму дій у разі потрапляння під кригу. При цьому, для тих, хто знехтує застереженнями надзвичайників, вихід на кригу може обернутися трагедією», — сказано в повідомленні.

Фахівці Служби порятунку нагадують: