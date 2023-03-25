У США штатом Міссісіпі пронісся торнадо: щонайменше 23 загиблих
Американським штатом Міссісіпі пронісся потужний торнадо, щонайменше 23 людини загинули й 4 зникли безвісти.
MORNING LIGHT REVEALS A DEVASTATION IN #MISSISSIPPI 24+ have been killed by a long track #Tornado that was over a half-mile wide! Looking over these images it appears we have a high-end EF4 poss EF5 Tornado (last 5 to hit nearly 10 years ago) pic.twitter.com/lPWdwA7nfs
— Mike Masco (@MikeMasco) March 25, 2023
Торнадо пройшов шлях довжиною щонайменше 170 миль (274 кілометри), зруйнувавши десятки будівель.
Агентство з надзвичайних ситуацій штату Міссісіпі заявило, що кількість жертв може зрости.
Руйнівний торнадо спустошив невелике місто Роллінг-Форк у штаті Міссісіпі.
Before and after #tornado in #RollingForkMississippi #damage pic.twitter.com/RKH0idU4tr
— WxChasing- Brandon Clement (@bclemms) March 25, 2023
“Постраждали сім’ї, будинки зруйновані, сім’ї не мають де жити, діти сьогодні вранці голодні, (без) одягу”, – сказав мер міста Елдрідж Уокер.
INTENSE Damage in Rolling Forks Mississippi after a Violent #tornado struck the region last night. @SevereStudios @MyRadarWX #mswx #wxtwitter pic.twitter.com/S32y2BpxRF
— Jordan Hall (@JordanHallWX) March 25, 2023
Губернатор штату Міссісіпі Тейт Рівз оголосив у суботу надзвичайний стан у всіх округах, що постраждали від сильних штормів.
Президент Джо Байден пообіцяв федеральну допомогу, назвавши руйнування “такими, що розбивають серце”. // УПTweet