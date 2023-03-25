У США штатом Міссісіпі пронісся торнадо: щонайменше 23 загиблих

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Американським штатом Міссісіпі пронісся потужний торнадо, щонайменше 23 людини загинули й 4 зникли безвісти.

Про це повідомляють CNN, AP.

Штатом Міссісіпі пронісся торнадо: щонайменше 23 загиблих

Наслідки руйнувань у штаті Міссісіпі, скріншот відео

 

Торнадо пройшов шлях довжиною щонайменше 170 миль (274 кілометри), зруйнувавши десятки будівель.

Агентство з надзвичайних ситуацій штату Міссісіпі заявило, що кількість жертв може зрости.

Руйнівний торнадо спустошив невелике місто Роллінг-Форк у штаті Міссісіпі.

 

“Постраждали сім’ї, будинки зруйновані, сім’ї не мають де жити, діти сьогодні вранці голодні, (без) одягу”, – сказав мер міста Елдрідж Уокер.

 

Губернатор штату Міссісіпі Тейт Рівз оголосив у суботу надзвичайний стан у всіх округах, що постраждали від сильних штормів.

Президент Джо Байден пообіцяв федеральну допомогу, назвавши руйнування “такими, що розбивають серце”. // УП

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