У США штатом Міссісіпі пронісся торнадо: щонайменше 23 загиблих

Американським штатом Міссісіпі пронісся потужний торнадо, щонайменше 23 людини загинули й 4 зникли безвісти.

Про це повідомляють CNN, AP.

MORNING LIGHT REVEALS A DEVASTATION IN #MISSISSIPPI 24+ have been killed by a long track #Tornado that was over a half-mile wide! Looking over these images it appears we have a high-end EF4 poss EF5 Tornado (last 5 to hit nearly 10 years ago) pic.twitter.com/lPWdwA7nfs — Mike Masco (@MikeMasco) March 25, 2023

Торнадо пройшов шлях довжиною щонайменше 170 миль (274 кілометри), зруйнувавши десятки будівель.

Агентство з надзвичайних ситуацій штату Міссісіпі заявило, що кількість жертв може зрости.

Руйнівний торнадо спустошив невелике місто Роллінг-Форк у штаті Міссісіпі.

“Постраждали сім’ї, будинки зруйновані, сім’ї не мають де жити, діти сьогодні вранці голодні, (без) одягу”, – сказав мер міста Елдрідж Уокер.

Губернатор штату Міссісіпі Тейт Рівз оголосив у суботу надзвичайний стан у всіх округах, що постраждали від сильних штормів.

Президент Джо Байден пообіцяв федеральну допомогу, назвавши руйнування “такими, що розбивають серце”. // УП