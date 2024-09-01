У Києві горіли три поверхи багатоповерхівки на Шептицького (відео)

Вранці 1 вересня у Дніпровському районі Києва спалахнула пожежа в дев’ятиповерховому будинку. Вогонь охопив квартири на кількох поверхах.

На щастя, працівникам ДСНС вдалося ліквідувати загоряння. Внаслідок пожежі постраждалих немає.

У ДСНС розповіли, що пожежа у багатоповерхівці трапилася на вулиці Митрополита Андрея Шептицького. Інформація про пожежу надійшла о 05:16. Осередок займання був у квартирі на сьомому поверсі багатоповерхівки.

Загорілася квартира на 7 поверсі, полум’я розповсюдилося на балкони 8 та 9 поверхів. Рятувальники евакуювали 20 осіб. Попередньо, ніхто не постраждав,

– написали рятувальники.

На місці працювало 47 вогнеборців та 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці. // 24 канал