Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги Україні
Сьогодні шведський уряд оголосив новий пакет військової підтримки України. Це найбільший пакет на сьогодні, вартістю трохи більше 13 мільярдів шведських крон. У пакет входять, серед іншого, літаки та бронетехніка.
Про це пише Sydsvenskan та йдеться у повідомленні пресслужби міноборони країни.
Сьогоднішній пакет військової підтримки стане шістнадцятим від Швеції з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Швеція передасть літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.
Зазначається, що літаки типу ASC 890 надають Україні абсолютно нові можливості для радіолокаційної розвідки та бойового керування цілями в повітрі та на морі. Зміцнюється здатність України виявляти цілі дальньої дії та боротися з ними. Літак має комплексне рішення, що включає навчання, технічне оснащення та методичне забезпечення радіолокаційної розвідки та управління повітряним боєм.
Передача літаків Україні тягне за собою тимчасове зниження обороноздатності Швеції, і це вирішать шляхом придбання ще одного літака типу S 106, Global Eye, а також перенесення вже розміщеного замовлення на два нових Global Eye.
До пакету увійшов весь шведський запас із 302 бронетранспортерів для підтримки нарощування нових бригад української армії. Пакет також включає робота-мисливця Rb 99, а також артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування раніше подарованого обладнання.
Фінансова підтримка, супутниковий зв’язок, технічне обслуговування, танкери та дослідження
16-й пакет військової підтримки також включає:
- Танки, які є надлишковими у збройних силах Швеції.
- Рішення щодо технічного обслуговування раніше подарованого шведського обладнання.
- Фінансова підтримка коаліцій.
- Фінансова підтримка фондів та тимчасових ініціатив для швидкої та масштабної закупівлі обладнання для України.
- Інституту тотальних оборонних досліджень доручено підтримати Україну у створенні власного оборонного науково-дослідного інституту.
- Боєздатність України посилюється шляхом надання в дар терміналів з підпискою на супутниковий зв’язок.
З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну Швеція внесла 43,5 мільярда крон на військову підтримку.
- Напередодні стало відомо, що Швеція надає новий енергетичний пакет для України на загальну суму 650 мільйонів шведських крон (понад 56 млн євро).
- Також уряд Швеції надаватиме Україні військову підтримку на суму 25 мільярдів крон (2,3 мільярда доларів) щорічно згідно з новою трирічною програмою.
- Останній пакет підтримки від Швеції, оголошений у лютому, включав десантні катери, артилерійські боєприпаси та фінансову підтримку на суму 7,1 мільярда крон.