Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги Україні

Сьогодні шведський уряд оголосив новий пакет військової підтримки України. Це найбільший пакет на сьогодні, вартістю трохи більше 13 мільярдів шведських крон. У пакет входять, серед іншого, літаки та бронетехніка.

Про це пише Sydsvenskan та йдеться у повідомленні пресслужби міноборони країни.

Сьогоднішній пакет військової підтримки стане шістнадцятим від Швеції з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Швеція передасть літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.

Зазначається, що літаки типу ASC 890 надають Україні абсолютно нові можливості для радіолокаційної розвідки та бойового керування цілями в повітрі та на морі. Зміцнюється здатність України виявляти цілі дальньої дії та боротися з ними. Літак має комплексне рішення, що включає навчання, технічне оснащення та методичне забезпечення радіолокаційної розвідки та управління повітряним боєм.

Передача літаків Україні тягне за собою тимчасове зниження обороноздатності Швеції, і це вирішать шляхом придбання ще одного літака типу S 106, Global Eye, а також перенесення вже розміщеного замовлення на два нових Global Eye.

До пакету увійшов весь шведський запас із 302 бронетранспортерів для підтримки нарощування нових бригад української армії. Пакет також включає робота-мисливця Rb 99, а також артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування раніше подарованого обладнання.

Фінансова підтримка, супутниковий зв’язок, технічне обслуговування, танкери та дослідження

16-й пакет військової підтримки також включає:

Танки, які є надлишковими у збройних силах Швеції.

Рішення щодо технічного обслуговування раніше подарованого шведського обладнання.

Фінансова підтримка коаліцій.

Фінансова підтримка фондів та тимчасових ініціатив для швидкої та масштабної закупівлі обладнання для України.

Інституту тотальних оборонних досліджень доручено підтримати Україну у створенні власного оборонного науково-дослідного інституту.

Боєздатність України посилюється шляхом надання в дар терміналів з підпискою на супутниковий зв’язок.

З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну Швеція внесла 43,5 мільярда крон на військову підтримку.