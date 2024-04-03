У Харкові завершили будівництво першої підземної школи (фото)

У Харкові закінчили будувати першу підземну школу. Наразі тривають останні приготування перед відкриттям.

Як зазначив міський голова Ігор Терехов, приміщення звели з дотриманням усіх вимог безпеки.

Школу зможуть відвідувати 900 дітей, які навчатимуться у дві зміни. Для проведення уроків обладнали 20 кабінетів.

За його словами, набір учнів на наступний навчальний рік майже завершили. Цьогоріч школа готується прийняти 600 малих харків’ян.

“Ми плануємо продовжити будівництво подібних шкіл у інших районах міста, аби забезпечити усім нашим дітям рівний доступ до якісної та, що найважливіше, безпечної освіти”, – зауважив Ігор Терехов. // УП. Життя