Поліція Київщини оперативно розшукала та затримала викрадача 4-річної дівчинки (відео)

Зловмисник зізнався поліцейським, що викрав дитину зі злочинними намірами. Наразі він затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

На автозаправній станції у місті Бориспіль невідомий чоловік, скориставшись тим, що мати відволіклася від доньки, розраховуючись за паливо, викрав дівчинку, посадив її в автівку та зник у невідомому напрямку.

Повідомлення про викрадення дитини до спецлінії 102 надійшло від батьків близько 20 години.

Як повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов, з метою розшуку зловмисника та його затримання одразу була введена спеціальна поліцейська операція, орієнтовані усі наряди місцевої поліції, столиці та сусідніх областей. Також були залучені працівники Управління карного розшуку поліції Київщини, полк поліції особливого призначення.

Не зважаючи на усі складнощі пошуків, працівникам поліції вдалося розшукати викрадача упродовж двох годин і врятувати дівчинку від біди. Зловмисником виявився 29-річний чоловік місцевий житель.

Дівчинку повернули батькам неушкодженою.

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За фактом викрадення дитини відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Після проведення усіх необхідних слідчих дій події буде надана додаткова правова кваліфікація.

Національна поліція України