Киберполиция: беспечность украинцев при использовании интернет-банкинга провоцирует хищения

Все больше преступников воруют средства украинцев при помощи завладения данными банковских карт. Причем, все чаще это делают не какие-то неизвестные хакеры, а знакомые, коллеги, члены семей. Причина – отсутствие у сограждан элементарных представлений о безопасности платежной информации: люди наивно рассчитывают, что с ними не может случится ничего плохого и поэтому не предпринимают элементарных мер безопасности.

Приведем пример из Единого реестра судебных решений: молодая мать-одиночка из Ивано-Франковской области несколько месяцев крутила роман с женатым односельчанином. Отношения с неработающим мужчиной, который, к тому же, ходит налево из семьи с четырьмя детьми, казались ей настолько искренними и доверительными, что однажды девушка попросила у своего любовника смартфон, чтобы с его помощью войти в кабинет Приват24.

В этом кабинете у нее были привязаны карты, на которые она получала стипендию, а кроме того, ожидала зачисления государственной помощи по уходу за ребенком. Попользовавшись интернет-банком на чужом смартфоне, девушка вернула устройство, но не позаботилась о том, чтобы выйти из системы. И вот, однажды любовь прошла, а социальная выплата в размере 12,040 гривен капнула на карту Приватбанка.

Получив об этом уведомление на мобильное приложение Приват24, мужчина, у которого был беспрепятственный доступ к банковским счетам бывшей любовницы, решил завладеть этими деньгами. В два приема он перевел социальную помощь по уходу за ребенком на свой личный счет.

Поскольку о его поступке никто не узнал и наказания не последовало, то уже спустя 3 недели мужчина снова отважился запустить руку в чужой «кошелек». На этот раз он получил от мобильного приложения короткое сообщение о зачислении девушке стипендии. «Дон Жуан» освоил эти деньги за вечер в три приема, переведя себе 3 тысячи гривен, затем 2 и, спустя пару часов, еще 1,89 тысяч.

По факту исчезновения денег, потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Разыскать воришку не составило никакого труда, поскольку вся информация о переводе денег содержалась в истории транзакций.

Уже на стадии досудебного расследования, злоумышленник признал свою вину и заключил с потерпевшей соглашение о примирении, по условиям которого обязался вернуть все украденные деньги. Правда, поскольку все украденное он успел благополучно потратить, мужчина возместил только 4 тысячи. За это преступление суд приговорил обвиняемого к 1 году тюрьмы с испытательным сроком, 100 часам общественных работ и обязательной выплате нанесенного ущерба до конца года.

В Едином реестре судебных решений можно встретить множество схожих ситуаций, которые убеждают нас в том, что чем дальше, тем чаще механизм воровства становится цифровым. Еще один свежий пример: на одном из производств Сумской области, подсобный рабочий тайно обшаривал шкафчики сотрудников и фотографировал их банковские карточки. Используя данные этих карт он, в дальнейшем, тратил чужие деньги на онлайн-ставки.

Сегодня мир вокруг нас становится все более цифровым и это открывает много новых возможностей перед преступниками. К сожалению, большинство рядовых украинцев не только не поспевает за изменяющейся цифровой реальностью, но даже не имеет базовых представлений о безопасности информации – кому и что можно сообщать, а чего не стоит.

Первый заместитель Министра цифровой трансформации Алексей Выскуб так прокомментировал цифровую беспечность украинцев на брифинге по кибербезопасности:

«Мы с вами живём веру информационного общества, но, к сожалению, многие до сих пор не до конца понимают вызовы и правила этого общества. Мы чётко понимаем, что, когда выходим из дома, надо закрывать двери. Но большинство из нас до сих пор оставляют простые типичные пароли на электронную почту и другие электронные сервисы, фактически, оставляя эти цифровые двери открытыми. Правила общения в цифровом измерении — это вопрос кибергигиены. Каждый из нас должен четко понимать, с кем он общается. И главное ни в коем случае не сообщать банковской финансовой информации, которую должны знать только вы». // internetua.com