У ДТП на Рівненщині загинули троє осіб, серед них — неповнолітня (фото)

За попередньою інформацією, між селами Одринки та Корост Сарненського району водій автомобіля «Hyundai Santa FE» не впорався з керуванням та злетів із мосту в річку Горинь.

Подія сталася сьогодні, 29 травня, близько 18 години.

У транспортному засобі перебувало четверо жителів села Корост. Змогла врятуватися лише одна із них — 18-річна дівчина.

29-річний водій та пасажири — 26-річний хлопець та 17-річна дівчина, на жаль, загинули. Рятувальники оперативно дістали їх із водойми, медики проводили реанімаційні заходи, однак врятувати життя потерпілих не вдалося.

На місці події працює слідчо-оперативна група й керівництво Сарненського РВП та Головного управління. Обставини події встановлюються.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей).

Відділ комунікації поліції Рівненської області