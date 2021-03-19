Учаснику ОЗГ оголосили про підозру в легалізації понад півмільйона гривень привласнених державних коштів

18 березня слідчі обласного главку поліції оголосили про підозру 31-річному підприємцю-учаснику організованої групи, куди входили службові особи державного підприємства. Зловмисник, вступивши у змову з посадовцями лісового господарства одного з районів області, легалізував майже 560 тисяч державних коштів, отриманих незаконним шляхом.

За інформацією слідства, підозрюваний-підприємець у 2018 році уклав договори з державним підприємством лісового та мисливського господарства одного з районів області на виконання лісозаготівельних послуг. Від державного підприємства кошти підприємець отримав, а послуги не надав. Діючи у змові з представниками цього державного підприємства, правопорушник завдав збитків державі на суму понад 560 тисяч гривень.

Зловмиснику, який вже перебуває під слідством за ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинена організованою групою осіб за попередньою змовою), оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

За таке правопорушення передбачено покарання до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції у Вінницькій області