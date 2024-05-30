На Закарпатті затримали зловмисника, який за $16 тис. намагався переправити ухилянтів через кордон

28 травня, за оперативною інформацією співробітників кримінальної поліції у межах прикордонної зони в Берегівському районі було зупинено автівку, якою керував 53-річний житель села Дийда. Як стало відомо, останній є фігурантом у справі щодо незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов’язаних.

У салоні авто окрім водія перебувало ще двоє чоловіків призовного віку, яких підозрюваний саме перевозив до лінії кордону.

Оперативники встановили, що зловмисник проклав для своїх клієнтів маршрут до Угорщини в обхід офіційних пунктів пропуску. Кожному з втікачів така «подорож» обійшлася у 8 тисяч доларів. З місця події слідчі вилучили автомобіль Audi, чотири мобільні телефони та 16 тисяч доларів.

Відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, 53-річного закарпатця поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів, у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області