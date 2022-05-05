На Житомирщині педофіла ув’язнили на 14 років за розпусні дії стосовно рідної доньки

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Житомирської обласної прокуратури місцевого жителя визнано винним у скоєнні розпусних дій, а також дій сексуального характеру стосовно малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України). Вироком суду його позбавлено волі строком на 14 років – майже максимальний термін, передбачений санкцією статті.

Ювенальними прокурорами у суді доведено, що особливо тяжкий злочин у лютому 2020 року скоїв раніше судимий житель одного із сіл області.

Так, будучи у стані алкогольного сп’яніння, 38-річний горе-батько, який виховував двох малолітніх дітей (матір померла), пізно увечері вчинив насильницькі дії стосовно своєї 5-річної доньки. Про скоєння злочину правоохоронцям заявила його мати, бабуся потерпілої дитини, у якої вони проживали.

З часу затримання і дотепер обвинувачений перебував під вартою.

На період досудового розслідування і до винесення вироку суду дітьми опікувалася бабуся.

Наразі органами опіки і піклування територіальної громади вирішується питання про позбавлення засудженого батьківських прав щодо обох дітей.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури