У Вінниці затримали раніше судиму закладчицю метадону

27 жовтня працівники Вінницького районного управління поліції затримали 30-річну раніше судиму жінку, яка розповсюджувала наркотики шляхом закладок. Загалом у зловмисниці слідчі вилучили 25 доз метадону.

На вулиці Батозькій поліцейські зупинили жінку, яка згідно з оперативною інформацією мала при собі заборонені речовини. Під час перевірки оперативники виявили у неї закладки з метадоном. Також правопорушниця показала ще 9 місць, де вона встигла облаштувати схованки із наркотиками.

Вилучені заборонені речовини направлені на експертизу.

Зловмисниця затримана в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

Слідством відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області