У деокупованому селі на Харківщині затримано чоловіка, який разом з російськими військовими обкрадав будинки

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 61-річному чоловіку за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, 61-річний мешканець с. Новий Бурлук Чугуївського району з 2014 року активно підтримував РФ та виражав свою позицію проти України та її влади. Після окупації населеного пункту чоловік допомогав армії країни-агресора.

З березня цього року пособник разом з російськими військовослужбовцями неодноразово проводив «обшуки» в будинках односельчан з метою виявлення та вилучення зброї, матеріальних цінностей для передачі їх російській армії.

Крім того, спільно з окупантами підозрюваний займався мародерством покинутих будинків у селі.

Після деокупації населеного пункту чоловіка було затримано.

Наразі прокурорами обласної прокуратури подано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура