$7000 за непридатність до військової служби: на Рівненщині викрили двох учасників злочинної схеми

Зловмисники за винагороду обіцяли забезпечити документами про непридатність, однак насправді лише виманювали у «замовника» кошти.

Заходи з викриття і припинення їх протиправної діяльності проводили слідчі слідчого управління ГУНП спільно зі співробітниками СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування встановлено, що в січні цьогоріч 46-ти та 38-річний жителі міста Дубно вступили у злочинну змову та пообіцяли допомогти «замовникові» ухилитися від військової служби. Чоловіка запевнили, що зможуть вплинути на голову та членів військово-лікарської комісії, які видадуть довідку про непридатність до служби та виключення його з військового обліку. Відтак, за словами ділків, у майбутньому він зможе безперешкодно перетнути кордон.

Свої послуги зловмисники оцінили у 7000 доларів США.

За даними слідства фігуранти у період із січня по травень отримали завдаток у сумі 3000 доларів США та 35 000 гривень нібито на підготовку фіктивних результатів обстеження та лікування у стаціонарі в одному із медзакладів.

46-річного зловмисника 16 травня затримали поліцейські спільно з працівниками СБУ регіону під час отримання чергового «траншу» — 3000 доларів США неправомірної вигоди. Його помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автомобілях ділків поліцейські вилучили медичну документацію та військово-облікові документи й на інших осіб, мобільні телефони та банківські картки.

За результатами проведених слідчих дій та зібраної доказової бази двом спільникам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у виді нічного домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Рівненської області