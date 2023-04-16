Суд виправдав підприємця від звинувачень у підбурюванні до підкупу посадовців держгеокадастру

Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя визнав громадянина не винним у підбурюванні до надання непавомірної вигоди службовій особі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 31 березня.

Придбавши земельну ділянку, нові власники пʼять років не могли офіційно її оформити. У 2019 році до фізособи-підприємця звернулися за допомогою в отриманні витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Той повідомив, що службові особи ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області вибірково надають витяги, однак він може посприяти у позитивному вирішенні цього питання через особисті домовленості. У подальшому підприємець разом зі своїм знайомим начебто підбурили замовника до надання неправомірної вигоди службовим особам ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області. Обвинувачений отримав 120 тисяч гривень нібито для передачі посадовцям геокадастру, після чого був викритий. У 2021 році кримінальну справу щодо спільника обвинуваченого закрили у звʼязку зі смертю.

Суд встановив, що існували усні договірні відносини щодо оформлення земельної ділянки. Обвинуваченому не вдавалося отримати для клієнта витяг із технічної документації і він залучив свого знайомого, який погодився вирішити це питання за винагороду — спочатку 30 тисяч гривень, а потім збільшив суму до 120 тисяч. Почувши це, клієнт звернувся із заявою до правоохоронних органів.

Із матеріалів НСРД вбачаються факти зустрічей та спілкування про земельну ділянку і отримання витягу. На записах чутно, що обвинувачений розповідає про строки отримання витягу та розмір оплати, оскільки вирішенням питання займається його знайомий, який саме перебуває у лікарні за станом здоровʼя і потребує коштів.

Зʼясувалося, що уже покійний фігурант цієї справи також самостійно не отримав витяг на ділянку і звернувся до іншого консультанта із землевпорядних робіт. Останній свідчив у суді, що просто отримав цей витяг із центру адмінпослуг і розмов про винагороду не було і навряд чи він би брав за це плату.

Не встановлено жодної службової особи територіального управління Держгеокадастру, якій би поступала пропозиція чи обіцянка неправомірної вигоди. Замовнику не назвали ніяких прізвищ із посадовців, які хотіли б отримати хабар.

Витяг із технічної документації був замовлений і отриманий свідком, який пояснив, що зробив це, відповідно до законної процедури. У свою чергу, замовник бажав отримати витяг із технічної документації за ціною, яка була б нижча за звичайну. Якщо особа, яка пропонує неправомірну вигоду зацікавлена у незаконній, неправомірній поведінці службової особи, прагне обійти закон, одержати незаконні пільги, переваги тощо, то це не утворює склад злочину, передбачений ст. 369 КК України.

Суд вважає, що докази не вказують те, обвинувачений зробив щось, що підпадало б під ознаки підбурювання до надання службовій особі неправомірної вигоди.